ЦБ поднял курс евро на три рубля

Курс евро, установленный ЦБ на 10 августа, вырос на три рубля до 76,83 рубля. Официальный курс доллара повышен на 2,69 рубля, до 66,28 рубля.

Российский рубль резко подешевел утром 9 августа в первые минуты торгов на Московской бирже. Курсы евро и доллара тогда выросли более чем на 1 рубль по сравнению с закрытием предыдущей сессии — до 77,26 рубля и 66,56 рубля.

По состоянию на 13:47 мск, российская валюта частично отыграла потери. Доллар стоит 65,97 рубля (+43 копейки), евро — 76,48 рубля (+35 копеек).

Курс рубля на бирже снижается второй день подряд на фоне планов США ввести новые санкции в отношении России.