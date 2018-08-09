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ЦБ поднял курс евро на три рубля

Банк России
11:15, 9 августа 2018
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Курс евро, установленный ЦБ на 10 августа, вырос на три рубля до 76,83 рубля. Официальный курс доллара повышен на 2,69 рубля, до 66,28 рубля.

Российский рубль резко подешевел утром 9 августа в первые минуты торгов на Московской бирже. Курсы евро и доллара тогда выросли более чем на 1 рубль по сравнению с закрытием предыдущей сессии — до 77,26 рубля и 66,56 рубля.

По состоянию на 13:47 мск, российская валюта частично отыграла потери. Доллар стоит 65,97 рубля (+43 копейки), евро — 76,48 рубля (+35 копеек).

Курс рубля на бирже снижается второй день подряд на фоне планов США ввести новые санкции в отношении России.

Что происходит с рублем

Госдепартамент США объявил, что новые санкции в отношении России из-за причастности к отравлению Скрипалей вступят в силу 22 августа. О каких именно ограничительных мерах идет речь, внешнеполитическое ведомство не уточнило.
По данным американских СМИ, на первом этапе речь идет о запрете на продажу России технологий и продукции двойного назначения, а в будущем, если Москва не даст гарантии неприменения химического оружия, то санкции будут ужесточены.
На рассмотрении в сенате США также находится законопроект, который предполагает новые санкции в отношении России, в частности, направленные против госбанков.

США готовят новые санкции

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Как санкции и нефть влияют на курс рубля? В одной картинке

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