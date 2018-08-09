ЦБ поднял курс евро на три рубля
Курс евро, установленный ЦБ на 10 августа, вырос на три рубля до 76,83 рубля. Официальный курс доллара повышен на 2,69 рубля, до 66,28 рубля.
Российский рубль резко подешевел утром 9 августа в первые минуты торгов на Московской бирже. Курсы евро и доллара тогда выросли более чем на 1 рубль по сравнению с закрытием предыдущей сессии — до 77,26 рубля и 66,56 рубля.
По состоянию на 13:47 мск, российская валюта частично отыграла потери. Доллар стоит 65,97 рубля (+43 копейки), евро — 76,48 рубля (+35 копеек).
Курс рубля на бирже снижается второй день подряд на фоне планов США ввести новые санкции в отношении России.
Госдепартамент США объявил, что новые санкции в отношении России из-за причастности к отравлению Скрипалей вступят в силу 22 августа. О каких именно ограничительных мерах идет речь, внешнеполитическое ведомство не уточнило.
По данным американских СМИ, на первом этапе речь идет о запрете на продажу России технологий и продукции двойного назначения, а в будущем, если Москва не даст гарантии неприменения химического оружия, то санкции будут ужесточены.
На рассмотрении в сенате США также находится законопроект, который предполагает новые санкции в отношении России, в частности, направленные против госбанков.