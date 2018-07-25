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«Это такая маслянистая субстанция без запаха». Британец, выживший после отравления «Новичком», дал первое интервью

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09:26, 25 июля 2018
Чарльз Роули, выживший после отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок», дал первое интервью. Он рассказал, что нашел стеклянный флакон, в котором, как выяснилось позже, был «Новичок», на улице и преподнес его своей подруге Дон Стерджесс. Женщина нанесла жидкость на запястья и вскоре потеряла сознание. Спасти Стерджесс, несмотря на все усилия врачей, не удалось. Власти Великобритании считают, что «Новичок» применили российские спецслужбы. В России это отрицают.
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