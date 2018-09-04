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ОЗХО подтвердила, что британцы из Эймсбери отравились «Новичком»

Организация по запрещению химического оружия
19:18, 4 сентября 2018
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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что отравившиеся в Эймсбери британцы Чарли Роули и Дон Стерджесс подверглись воздействию «Новичка».

Эксперты организации установили, что Роули и Стерджесс отравились тем же нервно-паралитическим веществом, что и Скрипали в Солсбери.

При этом ОЗХО не смогла подтвердить, что отравляющие вещества из Солсбери и Эймсбери были из одной партии, поскольку образец из Солсбери «подвергался воздействию окружающей среды и влаги».

Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс были госпитализированы в Эймсбери 30 июня. Роули подобрал флакон с «Новичком» на улице, а Стерджесс нанесла находившуюся внутри жидкость на лицо и руки. Она умерла в больнице через несколько дней; Роули позже выписали.

Отравление в Эймсбери

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