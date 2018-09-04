ОЗХО подтвердила, что британцы из Эймсбери отравились «Новичком»

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что отравившиеся в Эймсбери британцы Чарли Роули и Дон Стерджесс подверглись воздействию «Новичка».

Эксперты организации установили, что Роули и Стерджесс отравились тем же нервно-паралитическим веществом, что и .

При этом ОЗХО не смогла подтвердить, что отравляющие вещества из Солсбери и Эймсбери были из одной партии, поскольку образец из Солсбери «подвергался воздействию окружающей среды и влаги».