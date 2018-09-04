ОЗХО подтвердила, что британцы из Эймсбери отравились «Новичком»
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что отравившиеся в Эймсбери британцы Чарли Роули и Дон Стерджесс подверглись воздействию «Новичка».
Эксперты организации установили, что Роули и Стерджесс отравились тем же нервно-паралитическим веществом, что и Скрипали в Солсбери.
При этом ОЗХО не смогла подтвердить, что отравляющие вещества из Солсбери и Эймсбери были из одной партии, поскольку образец из Солсбери «подвергался воздействию окружающей среды и влаги».
Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс были госпитализированы в Эймсбери 30 июня. Роули подобрал флакон с «Новичком» на улице, а Стерджесс нанесла находившуюся внутри жидкость на лицо и руки. Она умерла в больнице через несколько дней; Роули позже выписали.