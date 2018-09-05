В отравлении Скрипалей обвинили двух офицеров ГРУ. Британская полиция рассказала, как они действовали

Полиция Великобритании назвала имена подозреваемых в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов: полиция предполагает, что имена вымышленные, хотя российские паспорта у исполнителей покушения были подлинными. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подозреваемые служат в Главном разведывательном управлении (ГРУ).

Как отравили Скрипалей: версия британской полиции

В ходе расследования, как сообщил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу, удалось примерно восстановить картину преступления.

2 марта в 15:00 Петров и Боширов прибыли рейсом «Аэрофлота» в лондонский аэропорт Гатвик. Вечером того же дня они заселились в гостиницу City Stay Hotel на Боу-роуд в восточном Лондоне.

3 марта подозреваемые покинули гостиницу, добрались на общественном транспорте до железнодорожного вокзала Ватерлоо, откуда в 11:45 на поезде уехали в Солсбери. Там они пробыли около полутора часов, после чего вернулись в Лондон. Полиция предполагает, что эту поездку предприняли для разведки на местности.

Александр Петров и Руслан Боширов. Фотографии, опубликованные Скотленд-Ярдом Metropolitan Police

4 марта ранним утром предполагаемые исполнители покушения вновь отправились в Солсбери, на этот раз на поезде, который ушел с вокзала Ватерлоо в 08:05. В Солсбери камеры наблюдения сняли Петрова и Боширова недалеко от дома, где жил Сергей Скрипаль. По версии полиции, они нанесли отравляющее вещество «Новичок» на дверную ручку дома бывшего полковника ГРУ.

В Лондон Петров и Боширов вернулись около 16:45, примерно в 18:30 они отправились в аэропорт Хитроу, откуда в 22:30 вылетели рейсом «Аэрофлота» в Москву. В Великобританию, отмечается в заявлении Скотленд-Ярда, они больше не возвращались.

Духи «Новичок»

Следы вещества «Новичок», которым отравили Скрипалей, были обнаружены в номере гостиницы City Stay Hotel, где останавливались Петров и Боширов. Полиция подчеркнула, что речь идет о незначительном количестве вещества, которое не может представлять угрозы для жизни или здоровья. Пробы были взяты 4 мая — через два месяца после отравления Скрипалей.

«Новичок», как выяснила полиция, находился в емкости, имитирующей флакон духов «Premier Jour» от Nina Ricci со съемным пульверизатором. Этот флакон 27 июня нашел в ящике для отданных на благотворительность вещей Чарльз Роули — житель города Эймсбери, расположенного недалеко от Солсбери.

Флакон с пульверизатором, в котором хранили отравляющее вещество Metropolitan Police

Роули подарил «духи» своей подруге Дон Стерджесс. Она нанесла жидкость на запястья и позже умерла от отравления. Роули, который также контактировал с веществом, когда вставлял пульверизатор во флакон, попал в больницу с отравлением, но выжил. Где находился флакон с 4 марта, когда отравили Скрипалей, до 27 июня, когда его нашел Роули, пока неизвестно.

Запроса об экстрадиции не будет

Власти Великобритании, как заявил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу, не собираются направлять в Россию запрос об экстрадиции Петрова и Боширова — в частности, потому, что Россия не выдает своих граждан иностранным правоохранительным органам. Однако ордер на арест, действующий на территории Евросоюза, скорее всего, будет запрошен.

Басу также дал понять, что полиции могут быть известны настоящие имена Петрова и Боширова, однако для того, чтобы установить их личности, нужны показания свидетелей. Полиция просит откликнуться всех тех, кто мог видеть предполагаемых исполнителей покушения во время их пребывания в Лондоне и Солсбери, а также тех, кто располагает какой-либо информацией о том, где находился флакон «духов» между 4 марта и 27 июня.

«Это сотрудники ГРУ»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что предполагаемые исполнители покушения на Скрипалей — «офицеры российской военной разведки, известной как ГРУ». Мэй также повторила, что за отравлением бывшего полковника и его дочери «стоит российское государство».

Если бы Петров и Боширов находились в британской юрисдикции, подчеркнула Мэй, им бы немедленно были предъявлены обвинения в убийстве. Россия отклоняет запросы об экстрадиции, ссылаясь на свои законы, поэтому Великобритания не будет просить выдать Петрова и Боширова, сказала Мэй. Вместе с тем она пообещала «сделать все возможное для того, чтобы они были немедленно задержаны, если покинут границы России».

Мэй также заявила, что Великобритания «воспользуется всеми имеющимися инструментами своих спецслужб», чтобы противостоять ГРУ.

«Имена нам ничего не говорят»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Скотленд-Ярда, сказала, что «опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят». Захарова в очередной раз пожаловалась на отсутствие «практического взаимодействия по линии правоохранительных органов» при расследовании дела Скрипалей.