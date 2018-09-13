Зачем сдавать биометрические данные?Партнерский материал
шапито

«А вы точно не сотрудники спецслужб? — Так точно!»: пользователи соцсетей высмеивают интервью Петрова и Боширова

Meduza
11:48, 13 сентября 2018

Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Великобританией в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян. По их словам, они приехали в Великобританию, чтобы «оторваться» в Лондоне и посмотреть на 123-метровый шпиль солсберийского собора, — эту достопримечательность им якобы рекомендовали друзья. Также они заявили, что при себе у них не было духов Nina Ricci, в которых, как полагает британская полиция, мог находиться яд «Новичок». Пользователям соцсетей слова Петрова и Боширова показались неубедительными, но солсберийский собор и правда многих впечатлил. Даже рэпера Jay-Z!

При взгляде из центрального нефа на восточную часть собора бросается в глаза красочность использованных строителями...

Опубликовано Ivan Philippov Четверг, 13 сентября 2018 г.

Лучшее по теме.

Опубликовано Марией Котовой Четверг, 13 сентября 2018 г.

Приезжайте в Солсбери 🚌

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы