«А вы точно не сотрудники спецслужб? — Так точно!»: пользователи соцсетей высмеивают интервью Петрова и Боширова
Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Великобританией в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян. По их словам, они приехали в Великобританию, чтобы «оторваться» в Лондоне и посмотреть на 123-метровый шпиль солсберийского собора, — эту достопримечательность им якобы рекомендовали друзья. Также они заявили, что при себе у них не было духов Nina Ricci, в которых, как полагает британская полиция, мог находиться яд «Новичок». Пользователям соцсетей слова Петрова и Боширова показались неубедительными, но солсберийский собор и правда многих впечатлил. Даже рэпера Jay-Z!
Каким прекрасным туристическим городом стал Солсбери при Сергее Семеновиче Собянине— Alexander Deriglazov (@zalgired) September 13, 2018
в Солсбери мы приехали посмотреть знаменитый собор pic.twitter.com/YucOAIFhfC— Tapas&Tango (@atticus_flinch) September 13, 2018
- Солсбери - это место, где не умолкают птицы, ни днем, ни ночью, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин. Первородный грех - может, он и был - там никого не тяготит. Там даже у тех, кто не просыхает по неделям, взгляд бездонен и ясен..— Оскар Зета Акоста (@GonzoCurse) September 13, 2018
- И собор
- Да, и собор там красивый
Какой красивый у Боширова бело-золотой свитер pic.twitter.com/pLzT5Hv1Ti— Никита Лихачёв (@Niketas) September 13, 2018
Короче, вся эта история была просто вирусной рекламой собора в Солсбери— Нет, мне не (@NikoStolz) September 13, 2018
Джей Зи тоже был в соборе Солсбери 🧐— (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) September 13, 2018
Совпадение? Не думаю! pic.twitter.com/y8eGW1ZH44
Петров и Боширов о поездке в Солсбери: «Осень наступает непонятно когда— Andrey Korolev (@Simply_Jesus_) September 13, 2018
Я выдуваю ожидания девчонок вместе с дымом
Иллюминатор уменьшает зум на города
Зум — мотор — зум-зум — я лишь наслаждаюсь видом»
Простой русский Иван бросает всё и едет 140 км от Лондона смотреть на знаменитый собор в Солсбери, а тебе, жителю придвинутого мегаполиса, даже лень сходить на новую выставку в «Гараже».— Михаил Кафанов (@AveMisha) September 13, 2018
Теперь Солсбери можно рекламировать фразой «Полный отрыв и недорогие духи»— еврейка с арматурой (@Miitai) September 13, 2018
— Что вы там делали?— Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) September 13, 2018
— Друзья нам давно советовали посетить этот прекрасный город.
— Прекрасный город? Солсбери?!
— Да.
— А чем он прекрасен.
— Ну там есть, эээ, этот знаменитый собор... Солберецкий собор! pic.twitter.com/DZdXKBBlC3
«Петров» и «Боширов» заявили в интервью телеканалу RT, что приехали в Солсбери из России, «чтобы посмотреть на красивый кафедральный собор». pic.twitter.com/I1jiiNC8Yj— Рустем Адагамов (@adagamov) September 13, 2018
Мы с Иваном Ильичом— Пальто из страуса #NotOurTsar (@Mortis_Banned) September 13, 2018
Скрипалей травили,
Он лопух и я лопух -
Нас бобрам скормили
У нас была коробка от духов «Нина Риччи» и флакон «Новичка», пара пуховиков, сумки и все такое, всех цветов. Не то, чтобы это все было нужно в поездке, но раз поехал смотреть на шпиль в Солсбери, то иди в своем увлечении до конца.— borodikhin (@gjardharr) September 13, 2018
"Ездили в Солсбери оторваться..."... в Солсбери... оторваться... это как британец приедет оторваться в Ногинск... сценарист слабенький— Нотариус (@SNotarius) September 13, 2018
- И хотели завершить это дело..— Персон Нонгратов (@hveqsWS8AncgQvd) September 13, 2018
- Какое это дело?
- ээ.. посетить Солсбери!
Орууууу
Девочки кто хочет на шпиль собора посмотреть пишите— sirrope (@badsirrope) September 13, 2018
Я Петров спросил Боширова— слабоумие и отвага (@s_romanov) September 13, 2018
не пойти ли нам в туристы
в Солсбери вон воздух чистый
и Боширов вздыбил шпиль
- Добрый день, я Петров. А это Боширов.— Ехидные твиты (@_U_R_I_c) September 13, 2018
- Расскажите, как все случилось.
- Мы туристы. Он работает столяром, я электрик. В Солсбери были проездом.
- А зачем вы 12 раз за последний год приезжали в Женеву? И откуда у вас на это деньги?
- Слышь, ты подыгрывать должна, а не валить!
Коротко об интервью pic.twitter.com/Z5hmEVyVg0— Лентач (@oldLentach) September 13, 2018
При взгляде из центрального нефа на восточную часть собора бросается в глаза красочность использованных строителями...Опубликовано Ivan Philippov Четверг, 13 сентября 2018 г.
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