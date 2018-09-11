Британские СМИ: Александра Петрова и Руслана Боширова якобы помог разоблачить завербованный британцами российский агент, его кодовое имя — «Аполлон»; он назвал Великобритании их настоящие имена. Преступников сопровождала в Великобритании команда из четырех «чистильщиков» — для подстраховки и слежки за Скрипалями. Дедушка Петрова служил в контрразведке «СМЕРШ» во время Великой Отечественной войны. Российские власти уже могли убить Боширова и Петрова.

Российские СМИ: Кремлю о завербованном британцами российском агенте «ничего не известно». Это «сказка». «Чистильщики» — «чушь собачья». Дедушка Александра Петрова из британских СМИ служил не в «СМЕРШ», а в отделе контрразведки 31-й стрелковой дивизии. Этот Петров был судим за кражу и поэтому не мог служить в ГРУ. Он занимался бизнесом на Украине, «кинул пол-Одессы» и его там «много кто ищет». И вообще человек с распространенных Великобританией фотографий — не Петров.