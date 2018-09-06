RT нашел Александра Петрова из компании «Микроген». «Фонтанка» писала о его возможной причастности к отравлению Скрипалей
Сотрудник НПО «Микроген» Александр Петров, о котором «Фонтанка» писала как о возможном участнике покушения на Сергея Скрипаля, заявил о своей непричастности к этому преступлению. Об этом в своем телеграм-канале сообщает RT.
«Я ничего не знаю об этом и к истории со Скрипалем не имею никакого отношения. Это полное совпадение: я не то что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать. Работаю начальником участка в томском филиале НПО „Микроген“ — научно-производственном объединении „Вирион“», — сказал Петров.
Великобритания 5 сентября обвинила в отравлении Скрипалей двух граждан России. Власти заявили, что их зовут Александр Петров и Руслан Боширов, и они работают на ГРУ. При этом подчеркивалось, что имена, вероятно, вымышленные.
«Фонтанка» получила данные паспортов подозреваемых и пришла к выводу, что одним из них может быть сотрудник НПО «Микроген».
Бывший журналист Центра управления расследованиями (ЦУР) Сергей Канев написал в фейсбуке без ссылки на источник, что во время Великой Отечественной войны дед Петрова Иван Старченко был начальником отдела контрразведки «СМЕРШ» на Первом Украинском фронте, а бабушка Надежда Мороз «имела статус ветерана».