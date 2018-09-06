RT нашел Александра Петрова из компании «Микроген». «Фонтанка» писала о его возможной причастности к отравлению Скрипалей

Сотрудник НПО Александр Петров, о котором «Фонтанка» писала как о возможном участнике покушения на Сергея Скрипаля, заявил о своей непричастности к этому преступлению. Об этом в своем телеграм-канале сообщает RT.

«Я ничего не знаю об этом и к истории со Скрипалем не имею никакого отношения. Это полное совпадение: я не то что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать. Работаю начальником участка в томском филиале НПО „Микроген“ — научно-производственном объединении „Вирион“», — сказал Петров.