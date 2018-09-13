«Мы те, кого показывали на видео. Это наши настоящие имена». Петров и Боширов дали интервью RT
Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, дали интервью RT.
В беседе с Маргаритой Симоньян они заявили, что их имена — настоящие и что они действительно являются теми людьми, которые показаны на видеозаписях. По их словам, они приехали в Великобританию в туристических целях.
«С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери», — пояснил Петров. В Солсбери, по их словам, Петров и Боширов приехали, чтобы посмотреть на местный собор.
Прокуратура Великобритании 5 сентября объявила, что подозревает россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британские правоохранительные органы представили почти поминутно восстановленный маршрут пребывания Петрова и Боширова в Лондоне и Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Петров и Боширов — офицеры ГРУ.
Президент РФ Владимир Путин сообщил 12 сентября, что в России знают, кто такие Петров и Боширов. По его словам, это обычные гражданские лица. «Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас», — сказал Путин.