«Мы их нашли, это гражданские лица». Путин рассказал об «отравителях» Скрипалей

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей, обычные гражданские лица. Путин предложил им пообщаться со СМИ и рассказать о себе.

«Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас», — сказал Путин на Восточном экономическом форуме.

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