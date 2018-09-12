«Мы их нашли, это гражданские лица». Путин рассказал об «отравителях» Скрипалей

Интерфакс
06:59, 12 сентября 2018
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Президент России Владимир Путин заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей, обычные гражданские лица. Путин предложил им пообщаться со СМИ и рассказать о себе.

«Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас», — сказал Путин на Восточном экономическом форуме.

Новость дополняется
Великобритания 5 сентября обвинила в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль предполагаемых офицеров ГРУ России, которые приехали в страну под именами Александра Петрова и Руслана Боширова.

ОБВИНЯЕМЫЕ ПО ДЕЛУ СКРИПАЛЕЙ

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