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Российские агенты, задержанные за слежку за швейцарской химической лабораторией, подозреваются в кибератаке на ВАДА

Reuters
16:55, 15 сентября 2018
Надежный источник

Двое российских агентов, которых задержали за попытку слежки за швейцарской лабораторией Spiez и выслали в РФ, подозреваются по делу о кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Эту информацию журналистам подтвердили в прокуратуре Швейцарии.

Расследование дела, по которому проходят россияне, началось в 2017 году. Сами предполагаемые агенты были арестованы в марте 2018 года в Нидерландах.

Посольство России в Швейцарии связало публикации об этом со вчерашней рекомендацией независимого комитета ВАДА восстановить в правах Российское антидопинговое агентство. «Сложно отделаться от ощущения, что очередная сказка о якобы атакующих ВАДА „российских хакерах“ потребовалась именно к этому моменту», — заявили в посольстве.

О задержании в Нидерландах двоих российских агентов стало известно вскоре после того, как Великобритания обвинила двоих россиян, известных как Александр Петров и Руслан Боширов, в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Лондон утверждает, что Петров и Боширов служат в ГРУ и часто ездили в Европу, в том числе в Швейцарию. Сами они себя называют бизнесменами и туристами.
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