Российские агенты, задержанные за слежку за швейцарской химической лабораторией, подозреваются в кибератаке на ВАДА

Двое российских агентов, которых за попытку слежки за швейцарской лабораторией Spiez и выслали в РФ, подозреваются по делу о (ВАДА). Эту информацию журналистам подтвердили в прокуратуре Швейцарии.

Расследование дела, по которому проходят россияне, началось в 2017 году. Сами предполагаемые агенты были арестованы в марте 2018 года в Нидерландах.

Посольство России в Швейцарии связало публикации об этом со вчерашней рекомендацией независимого комитета ВАДА восстановить в правах Российское антидопинговое агентство. «Сложно отделаться от ощущения, что очередная сказка о якобы атакующих ВАДА „российских хакерах“ потребовалась именно к этому моменту», — заявили в посольстве.