Российских агентов заподозрили в попытке проникнуть в швейцарскую лабораторию, занимающуюся химическим оружием

Российские агенты пытались вести наблюдение за лабораторией Spiez в Швейцарии, занимающейся ядерным, химическим и биологическим оружием, пишет местная газета Tages Anzeiger.

Эти двое российских агентов были задержаны в Нидерландах при участии швейцарских спецслужб и высланы на родину. В операции также были задействованы британские спецслужбы.

Швейцарские правоохранительные органы подтвердили информацию об операции, в ходе которой предотвращена угроза «критической инфраструктуре» страны, но не стали уточнять подробностей.

В свою очередь источники швейцарских и нидерландских СМИ заявили, что агентов интересовала именно лаборатория Spiez. В самом научном заведении отказались комментировать сообщения о российских агентах, сообщив лишь о попытке кибератаки на лабораторию, предпринятой в июне.

Tages Anzeiger обращает внимание на то, что Александр Петров и Руслан Боширов, которых британская полиция обвиняет в , по собственным словам, посещали Швейцарию с деловыми и туристическими целями. Издание подчеркивает, что российские агенты, которых подозревают в шпионаже за лабораторией Spiez — не Петров и Боширов.