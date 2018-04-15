Швейцарская лаборатория не подтвердила, что Скрипалей отравили химикатом BZ. На нее ссылался глава МИД России
Швейцарская лаборатория Spiez, на которую сослался министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявляя, что Сергея и Юлию Скрипаль отравили химическим веществом BZ, сообщила, что не ставит под сомнение выводы коллег о применении для покушения «Новичка».
В заявлении, размещенном лабораторией Spiez — центром радиологического и химико-биологического анализа — в твиттере, говорится: «У нас нет сомнений, что в Портон-Дауне идентифицировали „Новичок“».
Портон-Даун, как и Spiez, является аккредитованной лабораторией Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), напомнили представители швейцарского центра, добавив, что «стандарты проверки настолько жесткие, что выводам можно верить».
При этом в лаборатории Spiez подчеркнули, что официально комментировать заявление Лаврова может только ОЗХО.
Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings. #Skipal pic.twitter.com/3xp3dBFAdP— Spiez Laboratory (@SpiezLab) April 14, 2018