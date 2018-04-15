Швейцарская лаборатория не подтвердила, что Скрипалей отравили химикатом BZ. На нее ссылался глава МИД России

Spiez Laboratory
08:27, 15 апреля 2018
Надежный источник

Швейцарская лаборатория Spiez, на которую сослался министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявляя, что Сергея и Юлию Скрипаль отравили химическим веществом BZ, сообщила, что не ставит под сомнение выводы коллег о применении для покушения «Новичка».

В заявлении, размещенном лабораторией Spiez — центром радиологического и химико-биологического анализа — в твиттере, говорится: «У нас нет сомнений, что в Портон-Дауне идентифицировали „Новичок“».

Портон-Даун, как и Spiez, является аккредитованной лабораторией Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), напомнили представители швейцарского центра, добавив, что «стандарты проверки настолько жесткие, что выводам можно верить».

При этом в лаборатории Spiez подчеркнули, что официально комментировать заявление Лаврова может только ОЗХО.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 апреля заявил, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили веществом BZ. Такое вещество, сообщил Лавров, находилось на вооружении у стран НАТО. В СССР и России подобные соединения не разрабатывались, сказал он. Выводы об отравлении Скрипалей BZ, по словам Лаврова, сделали эксперты лаборатории Spiez.
Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены с симптомами отравления в британском Солсбери в начале марта. Власти Великобритании объявили, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР и произведенным в России.
Россия причастность к отравлению Скрипалей и производство «Новичка» категорически отрицает.
ОЗХО в апреле опубликовала доклад, в открытой части которого говорилось, что британские правоохранительные органы верно идентифицировали тип нервно-паралитического вещества, примененного при покушении на Скрипалей. Происхождение вещества эксперты ОЗХО не выясняли. Название «Новичок» в открытой части доклада не упоминалось. В закрытой части, сообщили в ОЗХО, содержится более подробная информация, в том числе о формуле этого вещества.

Отравление Сергея и Юлии Скрипаль

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