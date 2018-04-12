Международные эксперты подтвердили, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришли к выводу, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

В докладе, представленном ОЗХО, говорится, что организация «подтверждает выводы британского расследования, касающиеся вещества, примененного в Солсбери».

Вещество, сообщили в ОЗХО, было «особо чистым». В открытой части доклада не упоминается, что речь идет о «Новичке», о котором говорила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. «Новичок», по словам Мэй, был разработан в СССР и произведен в России. Источник происхождения вещества в открытой части доклада ОЗХО также не указан.

В ОЗХО заявили, что более подробные результаты расследования содержатся в закрытой части доклада.