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Международные эксперты подтвердили, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом

Associated Press
11:14, 12 апреля 2018
Надежный источник

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришли к выводу, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

В докладе, представленном ОЗХО, говорится, что организация «подтверждает выводы британского расследования, касающиеся вещества, примененного в Солсбери».

Вещество, сообщили в ОЗХО, было «особо чистым». В открытой части доклада не упоминается, что речь идет о «Новичке», о котором говорила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. «Новичок», по словам Мэй, был разработан в СССР и произведен в России. Источник происхождения вещества в открытой части доклада ОЗХО также не указан.

В ОЗХО заявили, что более подробные результаты расследования содержатся в закрытой части доклада.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены с симптомами отравления в британском Солсбери в начале марта.
Власти Великобритании заявили, что Скрипалей отравили «Новичком» — нервно-паралитическим веществом военного назначения, изобретенным в СССР и произведенным в России.
Россия причастность к покушению на Скрипалей категорически отрицает и указывает, что Великобритания делает подобные заявления, не предъявляя никаких доказательств.
Из-за отравления Скрипалей Великобритания выслала более 20 российских дипломатов, Россия ответила тем же.
Юлия Скрипаль 10 апреля покинула больницу в Солсбери, где проходила лечение. Сергей Скрипаль остается в больнице, но врачи заявили, что его состояние улучшилось.

Отравление Сергея и Юлии Скрипаль

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