Черногория обвинила сотрудника российских спецслужб в подготовке переворота. Кто он такой?

Специальный прокурор Черногории объявил , что за попыткой переворота в стране стоят российские спецслужбы. По словам представителя черногорских властей, в подготовке убийства премьер-министра участвовал Эдуард Шишмаков, бывший заместитель военного атташе российского посольства в Польше. Ранее Черногория объявила в розыск Эдуарда Широкова; прокурор настаивает, что это один и тот же человек. «Медуза» нашла фотографии Шишмакова, и рассказывает, кто он такой.

По версии прокуратуры Черногории, группа заговорщиков планировала переворот в стране; 16 октября 2016 года они собирались убить премьер-министра Мило Джукановича. Одним из подозреваемых черногорские власти назвали Эдуарда Широкова. Под этой фамилией он объявлен в розыск через Интерпол. В базе Интерпола есть его фотография.

По версии следствия, Широков и еще один подозреваемый Владимир Попов передали 200 тысяч евро сербскому националисту Александру Синджеличу, который воевал в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов, чтобы тот нашел людей для осуществления переворота. В частности, его попросили найти снайпера, который бы застрелил премьер-министра Черногории. Россия отвергала обвинения в причастности к попытке переворота.

19 февраля 2017 года специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что настоящая фамилия одного из заговорщиков не Широков, а Шишмаков. По словам Катнича, раньше Широков работал в посольстве России в Польше, и был выдворен из страны за шпионаж. Прокурор уверен, Шишмаков — сотрудник российских спецслужб.

В ноябре 2014 года из Польши выслали сотрудника российского посольства, которого заподозрили в работе на Главное разведывательное управление. Его имя тогда не называлось. Дипломата выслали после того, как был задержан сотрудник министерства обороны Польши Збигнев Й., который, по версии следствия, сотрудничал с российскими спецслужбами. Власти Польши утверждали, что высланный работник посольства общался со Збигневом Й и передавал ему деньги. Польский военный в мае 2016-го получил шесть лет заключения.

«Медуза» нашла упоминание о сотруднике российского посольства в Польше по фамилии Шишмаков. На сайте ассоциации наследников польских ветеранов Второй мировой Шишмакова называют заместителем военного атташе посольства России — в 2013 году он участвовал в памятном мероприятии. Мужчина, похожий на человека с фотографии в базе Интерпола, есть на фотографиях с памятного мероприятия. На фотографиях он в кителе капитана 1-го ранга. Так же его называют и в сопровождающем сообщении. В 1993 году человек с таким же именем окончил Черноморское высшее военно-морское училище. На сайте Мурманского государственного технического университета в 2014 году Шишмакова называли военно-морским атташе при посольстве РФ в Варшаве. Там же есть его фотографии.

У того же человека был аккаунт во «ВКонтакте», где указан город проживания Санкт-Петербург. Сейчас аккаунт удален. На сайте «Мир тесен» Шишмаков среди интересов указал Польшу.

Сегодня, 20 февраля 2017 года, Эдуарду Шишмакову исполнилось 46 лет. Где он сейчас, неизвестно.

В первой версии статьи со ссылкой на сервис «Тут найдут» говорилось, что Шишмаков интересуется лабрадорами. В действительности, эти данные не настоящие, а сгенерированные компьютером.