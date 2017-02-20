Прокурор Черногории обвинил российские спецслужбы в причастности к попытке переворота

Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что российские спецслужбы имеют отношение к планированию государственного переворота в стране 16 октября 2016 года.

По словам Катнича, которые передает издание Vijesti, теперь у следствия есть сведения, что российские спецслужбы были связаны с участниками заговора, и оно надеется получить от Москвы объяснения. Катнич отметил, сообщает РИА Новости, что выводы основаны на показаниях фигурантов дела и их переговорах.

Специальный прокурор утверждает, что единственным мотивом организатора попытки госпереворота Эдуарда Широкова, настоящая фамилия которого Шишмаков, было предотвратить вступление Черногории в НАТО.

По словам Катнича, Широков в 2014 году работал в посольстве России в Польше и был выдворен за шпионаж, однако затем российские спецслужбы выдали ему новые документы. Катнич утверждает, что Широков — сотрудник российских спецслужб.

После публикации заметки и МИД России, и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвергли обвинения в причастности Москвы к событиям в Черногории и отметили, что никаких доказательств представлено не было.