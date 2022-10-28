Шойгу доложил Путину о завершении мобилизации

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В рамках объявленной в России «частичной мобилизации» было призвано запланированное количество резервистов — 300 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».

Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня, оповещение граждан прекращено, дополнительных заданий не планируется. Установленное вами задание — 300 тысяч человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется.

В дальнейшем военные комиссариаты продолжат комплектовать войска только за счет приема добровольцев и контрактников, заявил Шойгу.

По словам министра, 82 тысячи мобилизованных были направлены в зону проведения «специальной военной операции» (так власти России называют войну). Еще 218 тысяч мобилизованных проходят подготовку в учебных центрах и на полигонах.

В ходе частичной мобилизации было призвано и направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей. 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев.

Средний возраст резервистов, призванных в рамках мобилизации, составил 35 лет, заявил министр обороны.

Он также признал проблемы со снабжением мобилизованных, однако, по его словам, они наблюдались лишь на начальном этапе и сейчас уже решены. Путин, в свою очередь, отметил, что сложности были неизбежны, так как мобилизация давно не проводилась, пишет «РИА Новости».

Мобилизация в России была объявлена 21 сентября. В открытой части президентского указа о ней нет данных о том, сколько человек планируется призвать. Сергей Шойгу говорил, что призовут 300 тысяч человек.

Официально мобилизация завершится после того, как Владимир Путин подпишет соответствующий указ. Он его пока не подписал.