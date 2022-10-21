В Украине погиб мобилизованный айтишник «Райффайзенбанка». Ему полагалась отсрочка, но его забрали в армию и через две недели отправили на войну

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Сотрудник «Райффайзенбанка» Тимур Измайлов, которого мобилизовали несмотря на полагавшуюся «бронь», погиб в Украине под минометным обстрелом, сообщил его адвокат Константин Ерохин.

Измайлову было 33 года. Он был одним из ключевых IT-специалистов в банке, сопровождавшим систему «Мир». Его мобилизовали 23 сентября, уже 7 октября он попал в зону боевых действий, а 13 октября погиб.

«Подано более семи жалоб. Подан иск. Поданы обращения на все горячие линии. Публикации в СМИ и т. д. И такой итог», — написал Ерохин в своем телеграм-канале.

Адвокат заявляет, что Измайлову полагалась отсрочка от призыва по месту работы как айтишнику из системно значимого банка. 23 сентября Минобороны заявляло, что сотрудников IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков не будут призывать в рамках мобилизации. Списки с именами тех, у кого есть «бронь», Центробанк отправил в Генштаб 28 сентября, но они до сих пор не дошли до военкомата, утверждает защитник. В Минобороны и военной прокуратуре Ерохину заявили, что не располагают данными о мобилизованном сотруднике «Райффайзенбанка».

Ранее сестра Тимура Измайлова Анна сообщала телеграм-каналу «Осторожно, новости», что ее брата пригласили в военкомат для «уточнения документов» еще 18 сентября, за три дня до объявления мобилизации. Там ему вручили повестку на учебные сборы на 22 сентября, а на следующий день отобрали военный билет и мобилизовали.

По ее словам, в тот момент, когда Тимура мобилизовали, у семьи не было времени на сбор документов, подтверждающих его право на «бронь». «На сегодняшний день все документы, подтверждающие его право на отсрочку, у нас есть. — рассказывала она 3 октября. — Когда мы явились в военкомат с этими документами, военный комиссар в агрессивной манере пояснил нам, что эти документы ничего не значат, что „ничего мы сделать не можем“ и что раз он уже мобилизован, то он будет служить».

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