Минобороны РФ: сотрудников IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков не будут призывать в рамках мобилизации

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Россиян, работающих в сфере IT, информации и связи, СМИ, в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, не будут призывать на военную службу в рамках мобилизации. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Решение об этом было принято для «обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы РФ», говорится в сообщении ведомства.

Таким образом на военную службу в рамках мобилизации не будут привлекать граждан с высшим образованием, которые работают:

в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованным в разработке и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;

в российских операторах связи и задействованным в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования РФ;

в в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем, редакцией, издателем или вещателем зарегистрированного СМИ;

в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

В свою очередь Минцифры уточнило, что отсрочку смогут получить сотрудники таких компаний, работающие полный рабочий день. В Банке России сообщили, что мобилизации не подлежат специалисты финансовых организаций, отвечающие за критическую инфраструктуру, платежи и расчеты, инкассацию, защиту информационных систем, работающие с населением и предприятиями, а также работники дежурных смен.

Руководители соответствующих организаций должны подать в Генштаб Вооруженных сил РФ списки работников, освобожденных от призыва.

Будет ли это распоряжение Минобороны РФ выполняться, неясно. В законе о мобилизации и указе президента РФ Владимира Путина об объявлении мобилизации говорится, что категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, определяются правительством РФ.

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В рамках объявленной Владимиром Путиным мобилизации Минобороны РФ намерено призвать 300 тысяч резервистов. Утверждается, что призыву по мобилизации в первую очередь будут подлежать те, кто уже отслужил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт.

Российские IT-компании попросили министерство цифрового развития об отсрочке от мобилизации для сотрудников IT-компаний, сообщал Forbes.