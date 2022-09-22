Минобороны России выступило с разъяснениями о «частичной мобилизации». Мы снова убедились, что она совсем не «частичная»

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Донат Сорокин / ТАСС

Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский выступил перед прессой с комментариями о «частичной мобилизации», объявленной в России с 21 сентября.

Вот его ключевые заявления:

Мобилизации подлежат граждане, которые необходимы для выполнения задач — «это, конечно, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители».

Как таковой очередности призыва из запаса нет, но приоритет отдается тем, у кого есть подходящие военно-учетные специальности.

Один из основных факторов при призыве из запаса в рамках частичной мобилизации — наличие боевого опыта.

Призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие офицеры до 55 лет.

Есть должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности, например, медработники — но потребность в таких специалистах минимальна.

Квоты по численности призываемых из запаса не устанавливаются. Каждому субъекту РФ исходя из резервов определено отдельное задание по поставке мобилизационных ресурсов.

Мобилизованные получат статус, выплаты и все социальные гарантии как военнослужащие, проходящие военную службу по контракту.

Кто не будет мобилизован:

забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности;

признанные временно не годными по состоянию здоровья;

занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы;

имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;

те, чьи матери кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа;

военные пенсионеры, находящиеся в отставке и снятые с учета;

те, кто постоянно живет вне России и не состоит на воинском учете.

Об осеннем призыве в армию:

Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением «спецоперации». Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут проходить военную службу на территории РФ.

Ни о каких мобилизациях, призывах студентов-очников, обучающихся в вузах, речи не идет. Все спокойно ходят на занятия.

Текущей осенью на военную службу будут призваны 120 тысяч человек. Даже при проведении «спецоперации» это количество полностью удовлетворяет потребности силовых структур государства.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизация затронет «300 тысяч резервистов». По его словам, призыву будут подлежать только те, кто уже отслужил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. Шойгу добавил, что студенты и военнослужащие срочной службы призываться не будут.

В указе Владимира Путина о «частичной мобилизации» есть закрытый пункт № 7 «для служебного пользования». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в нем говорится о количестве мобилизуемых. Источник «Новой газеты. Европа» в администрации президента утверждал, что в седьмом пункте сообщается, что в армию могут быть призваны до миллиона человек. В Кремле это отрицают.