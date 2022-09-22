Военкомы регионов России выпустили одинаковые приказы, где разъясняется порядок мобилизации Находящимся в запасе людям ограничили перемещения по стране. Власти смогут изымать автомобили для нужд армии

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Военный комиссариат Томской области Кирилл Кухмарь / ТАСС

Военные комиссары разных регионов России опубликовали практически одинаковые приказы «Об объявлении мобилизации», где разъясняется порядок явки в пункты сбора. В частности, такие распоряжения выпустили военкомы Татарстана, Дагестана, Якутии, Самарской, Свердловской, Смоленской и Воронежской областей, а также Ейского и Щербинского районов Краснодарского края.

Одним из первых на приказы обратил внимание глава правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков. Он отметил, что приказы «типовые» и написаны «как под копирку». Чиков предположил, что формулировки «спущены сверху», а аналогичные приказы «со дня на день появятся в каждом регионе РФ».

Находящимся в запасе людям запретили покидать свои города

В документах говорится, что все офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса , у которых есть мобилизационные предписания или которые получили повестки, должны явиться по указанным в них срокам и адресам на пункты сбора.

Если пребывающий в запасе временно живет на территории региона, то ему необходимо немедленно уехать на место постоянного жительства и прийти в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях. Если это невозможно, то в военный комиссариат по месту воинского учета.

Тем запасникам, у которых нет мобилизационных предписаний или повесток, временно запрещается выезд за пределы района или города , где они находятся.

При этом накануне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что в России не будет ограничений на перемещение для подлежащих мобилизации граждан (пока им не пришла повестка). Однако он «советовал» гражданам не выезжать за границу и даже не перемещаться по стране.

Помимо запасников приказы содержат обращения к их работодателям. Они должны освободить призываемых от работы и службы, выплатить им зарплату и «обеспечить их явку» в пункты сбора.

Кроме того, приказы содержат пункт, согласно которому руководители организаций, а также граждане — владельцы транспортных средств исправные автомобили, дорожно-строительные, подземно-транспортные и другие машины в военкоматы по нарядам военных комиссариатов. Павел Чиков, комментируя этот пункт, отметил: «Да, транспортные средства будут изыматься. Внедорожники и грузовики».

Тем, кто нарушат приказ, в документе угрожают «ответственностью в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Некоторые пункты приказов вызвали большой резонанс. Их пришлось объяснять и даже менять

Источники «Бизнес Online» после публикации приказа заявили, что в Татарстане пункт о запрете выезда не коснется подавляющего большинства запасников — а только тех, кто получил повестку и, скорее всего, особое предписание. Издание предположило, что соответствующий пункт приказа появился потому, что в Минобороны пока не определили полный список подлежащих мобилизации.

Другой резонансный пункт — о транспортных средствах — прокомментировал источник провластного издания «Татар-информ». По его словам, каждое предприятие, владеющее транспортом, получает предписание от Минобороны РФ, где указывается, какие автомобили в случае необходимости могут быть изъяты для нужд армии. Собеседник агентства назвал фейками сообщения, что у жителей республики будут забирать автомобили.

Официальные структуры в Татарстане пообещали «дать разъяснения по мобилизационным мероприятиям и процедурам» 22 сентября, сообщило «Бизнес Online».

В итоге, пишет местное издание «Реальное время», в приказ внесли изменения, заменив некоторые формулировки. Так, запрет на выезд для запасников поменяли на предписание «согласовать порядок выезда и прибытия в военкомате», а в пункт о транспортных средствах добавили уточнение, что доставлять машины в пункты сбора необходимо «по особому распоряжению».

В Смоленской области пункт о предоставлении машин прокомментировали так: «В настоящее время вопрос о предоставлении автомобилей и иной техники не стоит».

Курский военком Владимир Родионов также сообщил, что жителям региона, состоящим на учете в военкомате и находящимся в запасе, запрещено покидать регион без разрешения военного комиссариата. Приказ о мобилизации в Курской области «Медузе» оперативно найти не удалось.

В Якутии уточнили, что в первую очередь в регионе мобилизуют отслуживших в армии не больше трех лет назад и тех, у кого есть навыки военной службы. При этом военный комиссар Якутии Александр Авдонин сообщил, что призванные в рамках мобилизации будут получать не менее 205 тысяч рублей в месяц.

О том, что в приказы других регионов вносились изменения, не сообщалось. Однако в Челябинской области приказ военкома о мобилизации (судя по публикациям СМИ, также с резонансными формулировками) сначала вывесили на информационных стендах и дверях военкоматов, а затем сняли.