Глава комитета Госдумы по обороне «посоветовал» гражданам России не выезжать за границу и даже не перемещаться по стране

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Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России не будет ограничений на перемещение для подлежащих мобилизации граждан (пока им не пришла повестка), но «посоветовал» гражданам не выезжать за границу и даже не перемещаться по стране.

«У нас частичная мобилизация. Она касается не всей страны. Поэтому дополнительных ограничений, на мой взгляд, вводиться не будет. Вы можете спокойно поехать в Красноярск или в Омск, но я бы вам не советовал ехать отдыхать в Турцию», — сказал он журналистам.

Глава комитета добавил, что человек может свободно перемещаться по России, пока ему не пришла повестка из военкомата. «Но лучше этого не делать», — сказал Картаполов.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов отметил, что в условиях «частичной мобилизации» за границу могут выезжать мужчины, которым еще не пришла повестка.

«Юридически они могут выезжать за границу, потому что у кого-то военный билет ограничен — и он годен только в военное время. Он же не подпадает под частичную мобилизацию? Не подпадает. Он может выезжать», — цитирует РИА Новости Кирилла Кабанова.

Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов. Но в законе не упоминается «частичная» мобилизация.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в армию планируют призвать 300 тысяч резервистов.

При этом в указе Путина содержится пункт «для служебного пользования», в котором, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, указано количество мобилизуемых. Содержание этого пункта неизвестно.

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Мобилизация. Главное В армию обещают призвать 300 тысяч человек. Резервистам могут закрыть выезд из России

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Мобилизация. Главное В армию обещают призвать 300 тысяч человек. Резервистам могут закрыть выезд из России