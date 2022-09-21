В указе Путина о мобилизации есть закрытый пункт. В Кремле заявили, что там указано, сколько людей заберут в армию

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неопубликованный, седьмой, пункт президентского указа «Об объявлении частичной мобилизации в РФ» связан с количеством мобилизуемых.

«Он для служебного пользования, и поэтому я не могу его раскрыть», — сказал Песков во время брифинга с журналистами (цитата по аудиосообщению радио «Маяк»)

«Ну, я не могу объяснить. Я единственное, что вам могу сказать: вот Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал — 300 тысяч человек. Вот там речь идет о количестве до 300 тысяч человек», — приводит слова Пескова «Интерфакс».

После того, как Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, на сайте Кремля опубликовали указ о мобилизации. В этой версии документа седьмой пункт пропущен, при этом в версии указа на портале правовой информации, он обозначен как «для служебного пользования».

Министр обороны Сергей Шойгу говорил в интервью телеканалу «Россия 24», что в рамках мобилизации собираются призвать 300 тысяч резервистов. При этом, по словам министра, у России «огромный мобилизационный ресурс» — больше 25 миллионов человек.

В указе о частичной мобилизации не сказано, что призыву подлежат только военнослужащие запаса, как об этом говорил Владимир Путин.

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