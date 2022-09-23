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Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» попросила министерство цифрового развития об отсрочке от мобилизации для сотрудников IT-компаний. Об этом пишет Forbes, в распоряжении которого есть письмо руководителя ассоциации главе ведомства.

В письме сказано, что мобилизация высококвалифицированных специалистов негативно скажется на деятельности предприятий ОПК и может повлечь срыв гособоронзаказа, пересказывает письмо Forbes. Отсрочку предлагается предоставить сотрудникам IT-компаний, .

Аналогичное письмо в министерство направили члены «сообщества IT-руководителей и специалистов», включающего, как пишет Forbes, более трех тысяч человек. Авторы письма просят «в вопросах призыва» приравнять IT-компании к организациям ОПК, сотрудникам которых полагается отсрочка.

«IT-специалисты могут принести больше пользы в развитии национального суверенитета, продолжая работу в своих организациях, чем в рядах российских военных сил в условиях частичной мобилизации», — сказано в письме.

В России 21 сентября была объявлена мобилизация. Она позиционируется как «частичная», однако из разъяснений Минобороны следует, что не попадают под нее лишь немногие категории граждан.

После начала российского вторжения в Украину правительство России предложило сотрудникам IT-компаний налоговые льготы, а также заявило, что сотрудники младше 27 лет получат отсрочку от призыва в армию.

Мобилизация в России

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