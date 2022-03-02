Мишустин: IT-компании освободят от налога на прибыль, сотрудники получат отсрочку от призыва

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Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что российские IT-компании будут на три года освобождены от налога на прибыль и проверок и получат право на кредиты «на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%», сообщает «Интерфакс».

Действующие сотрудники компаний младше 27 лет получат отсрочку от призыва в армию. Кроме того, всем работникам предоставят возможность оформить льготную ипотеку, передает ТАСС.

Также, по словам Мишустина, правительство введет до конца года мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, и малого и среднего бизнеса — «за исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья наших граждан».

Мишустин 1 марта возглавил оперативный штаб по противодействию санкциям, введенным после российского вторжения в Украину.

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