«Уезжают, оставив на рабочем месте вещи, не помыв кружку» «Верстка» рассказала, как чиновники бегут из страны, спасаясь от мобилизации

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Антивоенная акция у здания мэрии Москвы Сергей Карпухин / ТАСС

Чиновники из мэрии Москвы и федеральных ведомств массово покидают Россию из-за мобилизации. Об этом пишет «Верстка» со ссылкой на источники в правительстве РФ и мэрии Москвы.

По данным издания, в некоторых отделах мэрии количество уехавших из России сотрудников-мужчин достигает 20-30% штата. В основном это программисты, системные администраторы и другие работники IT-департаментов. Их отсутствие привело к затруднениям в работе других отделов — некоторые из них, как утверждают источники «Верстки», «простаивают сутками из-за отсутствия IT-специалистов или не могут пользоваться возможностями электронного документооборота».

Как отмечает издание, вопреки обещаниям властей, рядовым сотрудникам мэрии вовремя не предоставили бронь, а в подведомственных учреждениях брони нет вообще. «Вот они и бегут так, что пятки сверкают. До смешного: уезжают, оставив на рабочем месте вещи, не помыв кружку», — заявил источник «Верстки».

Журналисты утверждают, что им известны случаи отъезда сотрудников Минпросвещения, министерства цифрового развития и Центробанка. Также уезжают многие работники подведомственных учреждений федеральных министерств — по их словам, им обещали бронь, но неясно, когда она будет, и они опасаются, что их заберут в армию до ее получения. Большая часть уехавших отправляется в страны Средней Азии — Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.

24 сентября в Бишкеке состоялась товарищеская игра сборных по футболу России и Кыргызстана. Вместе со сборной традиционно в командировку отправились и сотрудники исполкома Российского футбольного союза. Не менее десяти представителей аппарата РФС воспользовавшись игрой за границей, приняли решение пока не возвращаться в Москву, рассказывает знакомый с ситуацией собеседник.

При этом, пишет «Верстка», уехавших сотрудников никто не пытается удержать в штате: большинство из них уволили сразу после отъезда. Некоторым разрешили работать удаленно, но лишь временно, «пока это не обнаружится, к примеру, кадрами или бухгалтерией».

«У нашего руководства вообще запрет на перевод людей на удаленку сейчас, чтобы не бежали, — все всё понимают, кому и зачем сейчас нужны отпуска. Я уехал потихоньку и буду здесь, пока начальство не заметит мое отсутствие», — рассказал изданию сотрудник аппарата федерального правительства.