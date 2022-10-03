Власти сообщили о возможности «персональной» отсрочки от мобилизации для всех российских чиновников

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Все российские чиновники смогут получить «персональные» отсрочки от мобилизации. Это следует из разъяснений, опубликованных на правительственном сайте «Объясняем.рф».

Как говорится в разъяснениях, граждане, профессия которых не позволяет им рассчитывать на бронь, могут получить персональную отсрочку «в исключительных случаях».

Такая работа проводится в отношении руководителей и специалистов: органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций, выполняющих наиболее значимые в военное время функции.

Просить о «персональной» отсрочке для своих подчиненных смогут руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления. Окончательное решение, отмечает «Объясняем.рф», будет приниматься Межведомственной комиссией по бронированию. Отсрочка будет действовать до 12 месяцев, ее можно будет продлить.

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