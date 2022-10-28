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Егор Алеев / ТАСС

27 октября Рамзан Кадыров выступил с резкой критикой командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина. Глава Чечни заявил, что генерал нес ответственность за оборону участка на севере Донецкой области, где недавно произошел . Переброшенные на подмогу силы якобы «целые сутки не могли найти бойцов Лапина», которых в итоге «до сих пор вылавливают» в районе Рубежного и Кременной — деморализованными, «без связи, питания и боеприпасов».

По утверждению Кадырова, он сам уже несколько дней не может связаться с Лапиным, чтобы обсудить случившееся: «Мои ребята не могут его найти».

Повторяется история со сдачей линии обороны . Один в один. И трагедию на этом участке мы пока избежали только за счет верного размещения сил на втором эшелоне линии обороны. Сейчас за Лапиным оборона Сватово и Макеевки.

Я задаюсь вопросами: никого не интересует, каким образом Лапин получил звезду за взятие Лисичанска, в котором он даже не был? Никого не интересует, как он умудрился сдать Красный Лиман и почему не было проверки? Никого не интересует, как он умудрился открыть брешь для противника и почему снова не было проверки?

Никого не интересует, где он сейчас находится? Никого не интересует, кто его так хорошо прикрывает?

Кадыров публично критикует генерала Лапина не впервые. Предыдущий подобный пост глава Чечни опубликовал 1 октября — вскоре после того, как российская армия оставила Лиман. Тогда Кадыров назвал Лапина «бездарем» и заявил, что генерал, руководя этим участком обороны, не обеспечил необходимыми средствами мобилизованных бойцов из Луганской области, а сам якобы «отсиживался» в Луганске.

Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор.

С утверждениями Кадырова согласны не все заметные «патриотические» медиа. Так, телеграм-канал «Рыбарь» (1,1 миллиона подписчиков), перечислив заслуги и неудачи генерала Лапина, заявил, что он «точно никак не выделяется в худшую сторону», а также не ответственен за провал в Лимане, — по мнению «Рыбаря», дело было в небоеспособных подразделениях Западного военного округа.

«Военкор» Юрий Котенок отметил, что его коллеги «не имеют проблем в общении» с генералом (вероятно, речь идет о его доступности для коммуникации). Также было опубликовано видео, на котором генерал в окопе, как утверждается, общается с мобилизованными, и фотографии обстрелянных передовых командных пунктов, откуда, как утверждается, Лапин руководил своими подчиненными.

Что известно о генерале Лапине

Александр Лапин (родился в 1964 году) командует Центральным военным округом (ЦВО) с 2017 года. В заметке об этом назначении «Коммерсант» писал со слов знакомого генерала, что его «карьерному росту способствовали личные качества»: «Неприхотливый и исполнительный, он не просто выполнял приказы, а, „кажется, даже получал удовольствие от их исполнения“».

С 2012 года по 8 июля 2014-го Александр Лапин был командующим 20-й гвардейской общевойсковой армией, в состав которой входит 53-я зенитная ракетная бригада. По мнению международного следствия, с базы этой бригады под Курском на восток Украины был доставлен «Бук», из которого 17 июля 2014 года сбили малайзийский «боинг». Расследователи из упоминали Лапина в своем докладе о российских военных, которые могут быть ответственными за крушение самолета, отмечая, что «Бук» отправился с базы еще в конце июня.

Перед назначением в ЦВО Александр Лапин возглавлял штаб российской группировки в Сирии. В одной из публикаций «Рыбаря» в его защиту есть такой абзац:

С Лапиным довелось столкнуться лично еще в Сирии, во время первого взятия Пальмиры. На наших глазах русский генерал тащил за шиворот сирийских карикатурных военачальников на передний край, разбивал об их головы рации, когда те не могли доложить, где их сбежавшие войска.

После назначения на пост командующего ЦВО Лапин периодически упоминался в новостях мирной жизни — об участии военных в восстановлении сообщения между населенными пунктами в Алтайском крае после снежного шторма, в тушении природных пожаров, в дезинфекции храмов или в обеспечении больниц с ковидными пациентами кислородом.

Одним из первых упоминаний Лапина в СМИ после вторжения России в Украину стал сюжет «Звезды» (это телеканал Минобороны) о том, как Лапин «прямо на передовой» награждает военных, «проявивших мужество и героизм при освобождении населенных пунктов в Черниговской области». Сюжет вышел 29 марта, а в течение последующих нескольких дней Россия полностью вывела свои войска с севера Украины. Кроме того, как выяснила «Русская служба Би-би-си», среди награжденных Лапиным был его сын — подполковник Денис Лапин.

24 июня Минобороны на очередном брифинге сообщило, что соединения российской группировки «Центр» под командованием генерал-полковника Лапина прорвали «хорошо подготовленную оборону» украинских войск, разгромили противника и блокировали Лисичанск. 3 июля Лапина снова отметили лично — в сообщении об окружении Лисичанска, а на следующий день Владимир Путин присвоил генералу звание Героя России за участие в захвате Луганской области.

В дальнейшем генерал упоминался главным образом в регулярных сообщениях о награждении отличившихся военнослужащих ЦВО. Последнее из них вышло 29 августа — за несколько дней до начала активного контрнаступления ВСУ на востоке Украины.

Самую свежую новость о командующем ЦВО (если не считать гневное заявление Кадырова) распространила Sota. По данным издания, мобилизованный военнослужащий, подразделение которого без приказа отступило с передовой после обстрела в районе Сватово, рассказал, что Александр Лапин «с требованием идти обратно» приставил к голове командира роты пистолет.

Как действовали войска под командованием Лапина в Украине

В начале российского вторжения подразделения ЦВО под руководством генерала Александра Лапина наступали на Киев с востока — и, в отличие от военнослужащих Западного военного округа, сумели дойти до пригородов украинской столицы, но были остановлены у города Бровары. Наладить снабжение передовых частей группировка не смогла: основные силы увязли в боях на огромной территории от Сум до Чернигова.

Одним из подразделений, остановленных под Броварами, были части 90-й танковой дивизии. Военнослужащие из ее состава стояли в том числе в селе Богдановка; власти Украины обвинили военного из этого подразделения Михаила Романова в убийстве и изнасиловании.

Другое подразделение ЦВО — 15-я «миротворческая» бригада — стояла под Киевом, в селе Перемога. В Перемоге россияне, как было установлено позже, пытали и убивали гражданских. При отступлении в конце марта части бригады попали под украинский огонь в селе Новая Басань и понесли большие потери.

После ухода с севера Украины войска под руководством Лапина отправили на восток страны. В мае они, в частности, захватили Лиман Донецкой области (тот самый, что был потерян в сентябре). В том же месяце подчиненные генерала Лапина из 74-й мотострелковой бригады предприняли крайне неудачную попытку переправиться через Северский Донец в районе Белогоровки под огнем украинской артиллерии — были потеряны десятки единиц техники, в том числе танков, БМП и инженерных машин.

Летом российские силы захватили Северодонецк и Лисичанск (за что генерал получил звание Героя России). Несмотря на слова Рамзана Кадырова о том, что Лапина в Лисичанске «не было», военнослужащие ЦВО участвовали в этой операции и, в частности, штурмовали Лисичанский НПЗ. После захвата завода возникла угроза окружения частей ВСУ в Лисичанске, и они были вынуждены покинуть город.

После успешного продвижения украинских войск в Харьковской области Лапину, как утверждала украинская разведка в середине сентября, поручили управление и силами Западного военного округа, которые не справились с обороной этого района. Уже когда Лапин принял командование, российская армия потеряла Лиман и поселок Купянск-Узловой — при этом, судя по всему, в его распоряжении не было достаточно сил для их обороны.

На конец октября Лапин руководит обороной города Сватово в Луганской области.

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