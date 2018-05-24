Международная следственная группа обвинила российских военных в катастрофе MH17
Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малайзийский «Боинг» под Донецком, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске.
Об этом на пресс-конференции заявил глава департамента расследований полиции Нидерландов Уилберт Паулиссен. Он не назвал имен российских военных, которые служили в экипаже «Бука», сбившего малайзийский лайнер.
«Все машины в конвое, сопровождавшем ракетный комплекс, входили в состав вооруженных сил России», — заявил Уилберт Паулиссен (англ. яз.).
В докладе о предварительных результатах расследования катастрофы малайзийского «Боинга», который был ранее представлен международной следственной группой, говорилось, что «Бук» прибыл из России и вернулся в Россию после крушения лайнера. При этом участники официального расследования не уточняли, какой военной части принадлежал зенитный комплекс.
53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил России упоминалась в материалах исследовательской группы Bellingcat. Ее участники первыми заявили, что «Бук» принадлежал именно этой военной части.
Россия возлагает ответственность за крушение «Боинга» на Украину. Производитель «Буков» концерн «Алмаз-Антей» рассказал о результатах моделирования, показавшего, что малайзийский лайнер сбили ракетой из «Бука» с территории, которую контролировали украинские военные. Следственный комитет России неоднократно утверждал, что «Боинг» сбили ракетой с украинского боевого самолета.
В результате катастрофы «Боинга», выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года, погибли 298 человек.