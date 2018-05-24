Международная следственная группа обвинила российских военных в катастрофе MH17

Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малайзийский «Боинг» под Донецком, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске.

Об этом на пресс-конференции заявил глава департамента расследований полиции Нидерландов Уилберт Паулиссен. Он не назвал имен российских военных, которые служили в экипаже «Бука», сбившего малайзийский лайнер.