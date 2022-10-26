«Сота»: командующий группировкой «Центр» Александр Лапин угрожал пистолетом командиру мобилизованных, отступивших в Луганской области

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Командующий группировкой войск РФ в Украине «Центр» генерал-полковник Александр Лапин лично угрожал пистолетом командиру одного из подразделений мобилизованных, которое без приказа отступило с передовой. Об этом в своем обращении рассказал мобилизованный из Москвы, сообщает «Сота». Издание не называет имя этого человека, но пишет, что знает, как его зовут, а также получило копию его жалобы и повестки, которая ему пришла.

Житель Москвы был мобилизован 22 сентября, а уже 7 октября попал в Украину. Как пишет «Сота», он получил ржавый автомат, и не прошел обучение, «кроме одного дня стрельб». Его и его сослуживцев отправили в район города Сватово в аннексированной Луганской области. Их обстреливали по меньшей мере полтора дня, в результате чего были убиты не меньше 10 человек. Москвич и его сослуживцы решили отступить в Сватово, чтобы получить новые приказы.

«Так как не было никаких офицеров и командования, поставили себе задачу найти штаб и спросить про дальнейшие действия. Стояли мы на заправке, к нам приехал генерал-полковник Лапин со своей личной охраной. Узнав ситуацию об отступлении, генерал-полковник Лапин приставил пистолет к голове командира пятой роты лейтенанта В. с требованием идти обратно, а также от него звучало очень много оскорблений в наш адрес (предатели, дезертиры и очень много бранных слов)», — цитирует жалобу москвича «Сота».

Позднее Лапин уехал, и с мобилизованными общался некто полковник Румянцев. Мобилизованные попросили у него еды и воды, на что он якобы ответил: «Такая падаль, как вы, не должна ни жрать, ни пить, ни спать». Он отправил мобилизованных спать в лес, а на утро приехал (как сказано в обращении, пьяным) и снова стал «высказываться в оскорбительной форме и словесно унижать». Днем он привез мобилизованным еды и воды. Позднее в тот же день их забрали и увезли «на границу РФ под Белгород».

По информации «Соты», сейчас мужчина находится в части в Белгородской области, на него и его сослуживцев оказывают давление с целью возвращения на фронт. Его жена пожаловалась в военную прокуратуру и уполномоченному по правам человека, Женщина одна воспитывает двух маленьких детей и рассчитывает на возвращение мужа.

Александр Лапин — командующий Центральным военным округом РФ и группировкой войск «Центр», которая захватывала Луганскую область.

Весной 2022 года он привлек к себе внимание журналистов, наградив собственного сына за «освобождение» Черниговской области в тот же день, когда Россия объявила об уходе оттуда.

Летом президент Владимир Путин присвоил Лапину звание Героя России. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, генерал был награжден за взятие Лисичанска, хотя, как утверждал Кадыров, «де-факто его там и рядом не было».

Кадыров раскритиковал Лапина в начале октября, после отступления российской армии из города Лиман на севере Донецкой области, недалеко от границ с Харьковской и Луганской областями. Глава Чечни назвал генерала «бездарем».

Что происходит с мобилизованными в Украине

В начале октября мобилизованных из Москвы и Подмосковья отправили на передовую. После отступления с фронта вернулась только половина их взвода «Медиазона» рассказала, как это было

Что происходит с мобилизованными в Украине

В начале октября мобилизованных из Москвы и Подмосковья отправили на передовую. После отступления с фронта вернулась только половина их взвода «Медиазона» рассказала, как это было