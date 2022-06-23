В Украине начался суд над российским военным Михаилом Романовым. Его обвиняют в убийстве и изнасиловании мирных жителей в Богдановке

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В Соломенском районном суде Киева прошло подготовительное заседание по делу российского военнослужащего Михаила Романова, который обвиняется в убийстве жителя села Богдановка Алексея Здоровца и изнасиловании его жены. Об этом сообщает украинские издание «Грати».

«Медуза» подробно писала о предполагаемых преступлениях Михаила Романова в Киевской области, опираясь на рассказы пострадавших и очевидцев.

В заседании участвовали представители прокуратуры, супруга Здоровца адвокаты потерпевшей и обвиняемого. Все участники попросили провести процесс в закрытом режиме, поскольку дело касается преступления против половой свободы и неприкосновенности.

Сторона обвинения также потребовала вызвать в суд самого Романова. Как объяснила представительница прокуратуры Оксана Калюс, ведомство понимает, что он не явится, но это необходимо, чтобы суд мог на законных основаниях рассматривать дело без участия обвиняемого. Судьи ходатайство прокуратуры удовлетворили и объявили перерыв.

Где сейчас находится Романов, неизвестно. Следствие считает, что он в России. После заседания Калюс рассказала журналистам, что следователи проверяли информацию из соцсетей о гибели Романова в боях, но не нашли этому подтверждения.

По данным из соцсетей, 31-летний Михаил Романов родился в городе Пласт Челябинской области и жил с супругой и ребенком в Чебаркуле. Там же расквартированы части 90-й танковой дивизии, в одном из полков которой Романов проходил службу по контракту. Дивизия после вывода из-под Киева продолжает воевать в Луганской области.

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