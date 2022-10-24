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«СПБ Биржа» сообщила, что с 31 октября предоставит брокерам и инвесторам возможность торговать частью ранее заблокированных иностранных ценных бумаг.

В сообщении торговой площадки сказано, что «СПБ Биржа» договорилась с неназванным иностранным инвестором о том, что обменяет ценные бумаги на 312 миллионов долларов. У этих ценных бумаг сменится цепочка учета прав — она не будет включать Национальный расчетный депозитарий, который в июне попал под санкции ЕС.

«СПБ Биржа» планирует разблокировать ценные бумаги 680 эмитентов (.pdf), в том числе акции Apple, Cisco, Ford, Johnson & Johnson, Microsoft, Moderna, Nike, Pfizer, Virgin Galactic, Visa.

«Процедура перевода иностранных ценных бумаг на торговые разделы для инвесторов произойдет автоматически без возникновения каких-либо дополнительных издержек, никаких дополнительных действий от инвесторов не потребуется», — отметили представители биржи.

Глава «СПБ Биржи» Роман Горюнов говорил, что договоренность затрагивает примерно 10% от всех заблокированных активов, пишет ТАСС.

«СПБ Биржа» — основная площадка в России, где торгуют ценными бумагами иностранных компаний. На конец 2021 года у «СПБ Биржи» было 1,6 миллиона клиентов с открытыми позициями.

По оценке ЦБ РФ, более пяти миллионов российских инвесторов столкнулись с тем, что иностранные финансовые институты заблокировали принадлежащие им активы иностранных компаний.

С 1 октября Банк России ограничил продажу неквалифицированным (непрофессиональным) инвесторам ценных бумаг эмитентов из «недружественных» стран, к которым власти России относят все страны Евросоюза и США. С 1 января 2023 года продажу таких активов непрофессиональным инвесторам запретят.

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