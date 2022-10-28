Мобилизованный из Кузбасса опубликовал объявление о поиске невесты. Не потому, что хочет жениться. А потому, что хочет, чтобы его жена получила деньги за его смерть

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В одном из пабликов Кемеровской области в октябре появилось обращение жителя города Белово о поисках невесты. Его автор написал, что его мобилизовали в конце сентября, а поскольку родных у него нет, он хотел бы, чтобы его достались человеку, которому они нужны.

«Я хотел бы изменить жизнь одной из горожанок. Все мы понимаем, что „ “ — опасная миссия. Отдавать страховые выплаты в непонятные фонды я не хочу, хочу отдать своей землячке», — написал 35-летний Василий Тимофеев.

Условий для кандидаток он не выставлял и просто попросил оставить под записью номер телефона, чтобы можно было созвониться и согласовать дату приезда на территорию тренировочного центра в Омске.

«Созвонился я, наверное, с 10–15 людьми. Где-то отвечали несовершеннолетние девочки, где-то — парни. Раз на десятый ответила Надежда. Рассказал всю историю, она меня поддержала, вошла в положение. У нее судьба тоже нелегкая: после осталась без мужа», — рассказал изданию Mash Siberia Тимофеев.

Как пишет телеграм-канал, Надежда — мать-одиночка, воспитывающая троих детей. После первого звонка Василий с Надеждой разговаривали еще несколько раз. «Мы взрослые люди, и оба понимаем, зачем и для чего это нужно. В основном запрашивал у нее информацию для документов», — рассказал Тимофеев.

Я выбирал не жену, а человека, которому хочу чем-то помочь в жизни. Чтобы потом вспоминали добрым словом. Женщина она хорошая, близка мне по духу. Она первая адекватно отнеслась к моей просьбе, поэтому выбор пал на нее.

Что происходит с мобилизованными

В начале октября мобилизованных из Москвы и Подмосковья отправили на передовую. После отступления с фронта вернулась только половина их взвода «Медиазона» рассказала, как это было

Что происходит с мобилизованными

В начале октября мобилизованных из Москвы и Подмосковья отправили на передовую. После отступления с фронта вернулась только половина их взвода «Медиазона» рассказала, как это было

Фото на обложке: Роман Соколов / ТАСС