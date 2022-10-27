Война Двести сорок шестой день
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 26 октября читайте здесь, главные фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.
Главные новости
- США планируют смягчить свой план по потолку цен на российскую нефть «из-за скептицизма инвесторов и рисков на финансовых рынках», пишет Bloomberg. По данным агентства, потолок цены будет выше, и соблюдать его будет меньше стран, чем предполагалось изначально.
- Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ситуация на херсонском направлении изменилась в «неприятную» для Киева сторону, так как РФ перебросила туда дополнительные силы.
- США провели испытания компонентов гиперзвукового оружия. Военное командование оценило запуск как успешный.
- Директор ЦРУ Уильям Бернс в начале октября совершил непубличный визит в Киев. Он заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке США, сообщили источники CNN.
- Администрацию аннексированной Херсонской области переместили на левый берег Днепра, заявил замглавы администрации Кирилл Стремоусов.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
Краматорск после ночного обстрела
Мэр Города Александр Гончаренко заявил, что в ночь на 27 октября российские войска обстреляли одно из промышленных предприятий. Обошлось без жертв.
В аннексированном Бердянске у жителей начали проверять телефоны на наличие подписок на «проукраинские ресурсы»
Об этом заявила администрация города, сославшись на указ президента РФ Владимира Путина о военном положении на аннексированных территориях.
«С сегодняшнего дня в Бердянске правоохранителями начата выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан. Интересуют подписки на пропагандистские ресурсы террористического киевского режима», — заявили городские чиновники.
Если такие подписки найдут в первый раз, то вынесут предупреждение. В случае повторного нарушения будут штрафовать, а за «злостные нарушения» грозят уголовной ответственностью.
Госдума приняла в третьем чтении закон, отменяющий запрет на мобилизацию граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкое преступление.
В Украине возбудили 43 уголовных дела по фактам сексуализированного насилия со стороны российских солдат
Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, передает «Укринформ».
«Открыты уже 43 уголовных производства по фактам сексуальных преступлений [россиян]. Однако хочу сказать , что по одному из этих производств могут быть — и у некоторых действительно есть — несколько эпизодов, несколько пострадавших или даже несколько преступников», — отметила она.
Среди зафиксированных полицией есть факты групповых изнасилований и изнасилований несовершеннолетних, отметила Павличенко. Она добавила, что больше всего пострадавших от сексуализированного насилия было выявлено в Киевской области — 15 человек.
Путин не просил президента Гвинеи-Бисау передавать Зеленскому «специфических посланий» по поводу готовности к переговорам
Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщают журналисты кремлевского пула РИА Новости.
Путин, по словам Пескова, рассказал Умару Сисоку Эмбало всю историю переговоров с Украиной, которая, по версии Кремля, закончилась отказом со стороны Киева. «Подчеркнул, что подобное нежелание вести переговоры и отказ от согласованных пониманий произошел явно по указу Вашингтона. Это совершенно очевидно. Сейчас РФ не меняет свои позиции — готова обеспечивать свои интересы за столом переговоров и хочет этого», — заявил Песков.
Накануне Умару Сисоку Эмбало посетил Киев и передал президенту Украины Владимиру Зеленскому «послание» от Путина. «Он мне сказал, что готов к переговорам с президентом Зеленским», — заявил лидер Гвинеи-Бисау.
Зеленский выразил уверенность, что инициатива Путина — это «спланированная риторика», направленная на российскую аудиторию и аудиторию тех стран, которые не разорвали отношения с РФ. Президент Украины предложил России для начала отказаться от обстрелов украинской инфраструктуры, блокировки украинских портов в Черном море и угроз ядерным оружием.
Житель города Дружковка Донецкой области выглядывает из окна своего дома, поврежденного при ночном обстреле
Покинувшие Россию после начала войны могут попасть под закон об «иноагентах», утверждает сенатор Андрей Климов
Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием и совершил политический акт. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Климова его частным мнением.
Собчак заявила, что никогда не писала в телеграм-канал «Тушите свет», из-за которого возникло дело о вымогательстве
«И вдогонку: умоляю, я никогда не писала и не пишу в „Тушите свет“, ни в тот, ни в этой, ни в фейк, ни в реальный. У меня там ни доступа, ни какого-то вмешательства в их редакцию», — говорится в телеграм-канале Собчак «Кровавая барыня».
Накануне коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский были арестованы по делу о вымогательстве. Они якобы требовали деньги за удаление материала про главу «Ростеха» Сергея Чемезова из телеграм-канала «Тушите свет», который вел Романовский.
Собчак, по неофициальным данным, проходит по делу подозреваемой. Она уехала из России в Литву.
Глава МИД Литвы объяснил, почему Ксению Собчак пустили в страну
Напомним, телеведущая попала в Литву по израильскому паспорту. Она не нарушила никакие правила. Граждане Израиля уже не в первый раз попадают из России и Беларуси в ЕС через Литву, заявил литовский министр иностранных дел Гариэлюс Ландсбергис.
Госпожа Собчак не включена в санкционные списки ЕС, Великобритании и США. До сих пор не было никаких предпосылок, которые давали бы юридический повод для проверки в суде. Это не означает, что они не появятся. Если такие предпосылки появятся, человека могут включить уже и после пересечения границы, если мы увидим, что человек своим присутствием представляет угрозу нацбезопасности.
Ландсбергис добавил, что у него нет данных о том, находится ли Собчак в Литве на данный момент.
В МГУ создадут курс «военной журналистики», чтобы научить студентов «профессионально освещать военные темы»
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена Союза издателей Гильдии издателей периодической печати Руслана Новикова.
«Курс военной журналистики сейчас очень нужен. Нам есть кого привести на него и показать, продемонстрировать, как это делается профессионально и почему делается именно так. Систему образования нужно менять», — цитирует Новикова ТАСС.
Главные фотографии предыдущего дня войны
Россия провела учения стратегических ядерных сил «Гром», это вторые подобные учения в этом году. Дмитрий Песков признал, что мобилизованным не хватает экипировки, но заявил, что уже принимаются «энергичные меры для выправления ситуации». По данным издания «Тайга.инфо», почти половина семей мобилизованных в Сибирском регионе оказалась за чертой прожиточного минимума. В России возбуждено первое уголовное дело о самовольном оставлении части мобилизованным. Госдума приняла поправки, разрешающие мобилизацию имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкое преступление. Сенат Польши объявил власти Российской Федерации «террористическим режимом». Мэр города Шахтерск в аннексированной ДНР Александр Шатов заявил об обстреле ВСУ. В городе загорелась нефтебаза, цистерны с топливом, частные жилые дома и здание автовокзала.
«Медуза» показывает главные фотографии двести сорок пятого дня войны.
Новый «идеологический» предмет для вузов назовут «Основами российской государственности»
Как пишут провластные издания «Лента.ру» и «Взгляд», об этом говорилось в ходе научно-просветительской конференции «ДНК России», открывшейся под кураторством министерства науки и образования РФ в Сочи.
Так, начальник управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев рассказал, что разработка будущего учебно-методического курса «Основы российской государственности» должна быть, как минимум, трехкомпонентной и иметь «рамки национальных целей, исторического опыта и социологического запроса».
В то же время, добавил чиновник, в «национальных целях» для сохранения и развития России нужно опираться на следующие пять компонентов: патриотизм, доверие граждан, согласие, солидарность и семью.
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений»
Британская актриса Кира Найтли озвучила военный дневник 12-летней Евы из Харькова
Об этом пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на издательство Bloomsbury, получившее право на публикацию дневника девочки. Это то же издательство, что издавало в Великобритании книги о Гарри Поттере.
Ева описала в своем дневнике жизнь в Харькове во время обстрелов в первые дни войны. Она с бабушкой в это время пряталась в подвале. Позднее они эвакуировались на запад Украины. Там с Евой пообщались британские журналисты, она рассказала им о своем дневнике. Сейчас девочка и ее бабушка живут в Дублине.
«Для меня было большой честью принять участие в этом проекте и озвучить невероятную историю Евы», — заявила Кира Найтли. По ее словам, дневник девочки произвел на нее огромное впечатление.
Главный раввин России раскритиковал статью помощника секретаря Совбеза РФ
26 октября «Аргументы и факты» выпустили статью помощника секретаря Совета безопасности России Алексея Павлова. Статья называется «Что варят в „ведьмином котле“. На Украине набрали силу неоязыческие культы».
В статье говорится, что с 2014 года Украину превратили «из государства в тоталитарную гиперсекту». В частности, заявил Павлов, миллиардер Игорь Коломойский принадлежит к любавичским хасидам. «Главным жизненным принципом любавичских хасидов является превосходство сторонников секты над всеми нациями и народами», — продолжил автор статьи.
Главный раввин России Берл Лазар заявил, что воспринял статью Павлова «с крайним недоумением».
«Что реально происходит в религиозной жизни соседнего государства, мне доподлинно не известно, — но, к сожалению, в статье содержится тезис, который трудно воспринять иначе, чем оскорбление миллионов верующих евреев, в том числе значительного большинства евреев России», — заявил Берл Лазар.
Заявления главы «Роснефти» Игоря Сечина на экономическом форуме в Азербайджане (по ТАСС)
- Диверсия на «Северных потоках» стала кульминацией давления на Россию.
- Введение потолка цен на нефть и газ из РФ по сути отменяет суверенные права стран на свои ресурсы.
- Энергокризис связан не с событиями на Украине и не с пандемией, а с колоссальным недоинвестированием отрасли.
- Технологии для эффективного перехода к низкоуглеродной энергетике сейчас отсутствуют.
- Достойна уважения взвешенная и свободная позиция Саудовской Аравии, основанная на обеспечении стабильности мирового рынка нефти.
- Британская BP остается акционером «Роснефти», на счет компании перечислено 700 миллионов долларов дивидендов за второе полугодие 2021 года.
США ускорили отправку в Европу модернизированных ядерных бомб. По данным Politico, они прибудут в декабре
Первоначально ожидалось, что бомбы B61-12, считающиеся основным ядерным оружием США, отправят в Европу весной 2023 года, но затем поставку перенесли на декабрь 2022 года.
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил Politico, что модернизация бомб B61 ведется много лет, США давно планировали заменить старые вооружения на модернизированные версии бомб. «Это никак не связано с текущими событиями в Украине и никак не было ускорено», — заявил представитель министерства обороны США.
Власти Литвы подтвердили, что Ксения Собчак въехала в страну по израильскому паспорту
«Собчак является гражданкой Израиля, в этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву, визы не надо, и находиться здесь в течение 90 суток», — сказал директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис в эфире радиостанции Ziniu Radijas (цитата по ТАСС).
Оценивалось ли при пропуске Собчак в Литву ее пребывание в стране с точки зрения национальной безопасности, Яунишкис не уточнил. «Пока конкретных разведывательных данных о том, что это может представлять угрозу для национальной безопасности, у нас нет», — сказал он.
Международное энергетическое агентство: вторжение России в Украину станет переломным моментом для энергетических рынков
Оно сократит влияние Москвы и ускорит переход к возобновляемым источникам энергии, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет МЭА.
Спрос на ископаемые виды топлива должен выйти на плато с середины этого десятилетия, поскольку правительства стремятся защитить себя путем перехода к экологически чистой энергии. По прогнозам, к 2030 году доля России на мировых рынках нефти и газа сократится вдвое.
«Иностранному агенту» пришла повестка в военкомат
О получении повестки рассказал глава российского отделения антикоррупционной организации Transparency International Илья Шуманов.
В день признания меня иностранным агентом, не снискавшие за последние дни большой славы служащие военкомата, бросили в почтовый ящик повестку, небрежно распечатанную, но все-таки мобилизационную повестку. Предлагают мне немедленно служить в армии, но делают это без уважения. <…> Как служить в армии страны, которая сначала признает тебя иностранным агентом, а потом криво печатает мобилизационные повестки?
Шуманова объявили «иностранным агентом» 21 октября. Судя по геометке в фейсбуке, Шуманов сейчас находится за пределами России.
МИД РФ: коммерческие спутники США станут законными целями для удара, если их используют в Украине
Об этом заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая в ООН.
Отдельно хотели бы акцентировать чрезвычайно опасную тенденцию, отчетливо проявившуюся в ходе событий на Украине. Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара.
Сводка британской военной разведки
- 24 октября 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин будет координировать «разработку мер безопасности» в регионах России.
- Это последовало за указом президента России Владимира Путина о введении нового режима уровней опасности.
- Эта мера, вероятно, приведет к более тесному взаимодействию губернаторов с системой национальной безопасности России. Это еще одна мера по организации общества.
- Более активное участие региональных чиновников, вероятно, по крайней мере частично призвано отвлечь внимание общественности от федерального руководства.
- Кремль придерживался аналогичного подхода во время пандемии COVID-19. Однако Кремлю, скорее всего, будет сложнее изолировать российское общество от последствий «специальной военной операции» в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Российские войска продолжают попытки наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. За сутки подразделения ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Бахмут, Иванград, Соледар, Майорск, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.
- За сутки ВС РФ нанесли 18 авиационных и четыре ракетных удара, а также совершили 56 обстрелов из РСЗО. Были атакованы Купянск, Дружковка и Запорожье.
- На территорию Запорожской области продолжают прибывать российские военнослужащие, мобилизованные неделю назад. У них отсутствует мотивация и желание участвовать в боевых действиях, фиксируются случаи дезертирства.
- В городскую больницу населенного пункта Голубовка Луганской области 24-25 октября доставили около 100 раненых российских военнослужащих. Для оказания помощи из Луганска и Кадиевки прибыло несколько хирургических бригад.
В условиях войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон.