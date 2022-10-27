Война Двести сорок шестой день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 26 октября читайте здесь, главные фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.

Главные новости

США планируют смягчить свой план по потолку цен на российскую нефть «из-за скептицизма инвесторов и рисков на финансовых рынках», пишет Bloomberg. По данным агентства, потолок цены будет выше, и соблюдать его будет меньше стран, чем предполагалось изначально.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ситуация на херсонском направлении изменилась в «неприятную» для Киева сторону, так как РФ перебросила туда дополнительные силы.

США провели испытания компонентов гиперзвукового оружия. Военное командование оценило запуск как успешный.

Директор ЦРУ Уильям Бернс в начале октября совершил непубличный визит в Киев. Он заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке США, сообщили источники CNN.

Администрацию аннексированной Херсонской области переместили на левый берег Днепра, заявил замглавы администрации Кирилл Стремоусов.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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