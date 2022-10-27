Путин выступил на «Валдае» с часовой речью. Песков обещал, что ее «предстоит много дней анализировать, изучать, читать и перечитывать» Чтобы вам было легче это сделать, мы пересказали ее в двух абзацах

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Запад хочет жить по одному правилу — чтобы действовать вообще без правил. Солженицын про Запад и его ослепление превосходством еще в 1978 году говорил. Ничего не изменилось. Нацисты сжигали книги, а западные либералы запрещают Достоевского. А сам Достоевский писал, что безграничная свобода заканчивается безграничным деспотизмом (спасибо моим помощникам за все эти цитаты). История все расставит на свои места, западных политиков самих отменят и забудут. Философ Зиновьев еще 20 лет назад говорил, что для выживания Западу требуются все ресурсы человечества. Они не стесняются ничего. Переворот в Украине устроили, иранского генерала убили. Это че такое вообще?

Настоящая демократия — это когда каждый народ выбирает свой путь. Традиционные ценности, в отличие от неолиберальных, нельзя никому навязать, потому что традиции у всех разные. Если на Западе хотят иметь десятки гендеров и гей-парады — пусть у себя делают что хотят. Мы в чужой двор не лезем. Но попытки подвести всех под один шаблон обречены. Россия не считает себя врагом Запада. считал, что прогресс — не в том, чтобы идти всем в одном направлении. Россия не собирается становиться гегемоном. А Запад губит местные производства во всех странах. Цап-царап и прикарманил наши золотовалютные резервы. Глобализм — это диктат. Впереди нас ждет непредсказуемое десятилетие. Нужно выслушать всех и строить симфонию человеческой цивилизации.

Перед выступлением Путина в дискуссионном клубе «Валдай» его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что речь президента России «наверняка много дней предстоит анализировать, изучать, читать и перечитывать». Выступление Путина транслировал телеканал «Россия 24».

Путин говорит

Речь Путина по случаю аннексии украинских регионов целиком состояла из пропагандистских штампов 37 (!) из них уже анализировала рассылка «Сигнал». Это новояз, с помощью которого власти манипулируют людьми

Путин говорит

Речь Путина по случаю аннексии украинских регионов целиком состояла из пропагандистских штампов 37 (!) из них уже анализировала рассылка «Сигнал». Это новояз, с помощью которого власти манипулируют людьми

Фото на обложке: Сергей Карпухин / ТАСС