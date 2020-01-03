«Кинул динамит в пороховую бочку». По приказу Трампа убит второй по влиянию человек в Иране

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Рано утром 3 января в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Он погиб в результате ракетно-бомбового удара, нанесенного американскими ВВС в ответ на блокировку посольства США в Ираке, в организации которой Вашингтон обвинил Иран. Сулеймани отвечал за организацию иранских вооруженных операций за рубежом и считался одним из самых влиятельных людей во властной иерархии исламской республики. Его убийство может кардинально изменить обстановку во всем регионе.

Генерал Сулеймани был убит в ответ на нападение на посольство США в Багдаде

Конфликт, который привел к гибели генерала Касема Сулеймани, начался c того, что в пятницу, 27 декабря, по иракской военной базе недалеко от города Киркук было выпущено более тридцати ракет. В результате атаки погиб американский бизнесмен-подрядчик, еще несколько граждан США и Ирака были ранены. Американские власти обвинили в нападении группировку «Катаиб Хезболла» — шиитских боевиков, которых, как считается, поддерживает Иран.

29 декабря США ответили бомбардировкой позиций «Катаиб Хезболлы» на территории Ирака и Сирии, в результате которых погибли 24 человека. Через два дня, 31 декабря, сторонники группировки в Багдаде организовали марш к американскому посольству и на сутки заблокировали его работу, несмотря на то, что оно расположено в самой охраняемой части города — так называемой «Зеленой зоне». Демонстранты развесили на здании шиитские флаги и расписали стены антиамериканскими лозунгами. Дональд Трамп обвинил в нападении на посольство Иран.

Утром 3 января несколько автомобилей, в которых Сулеймани, а также несколько высокопоставленных командиров «Катаиб Хезболлы» выезжали из багдадского аэропорта, были атакованы с воздуха. Как сообщают власти США, атака была осуществлена беспилотниками. Руководство Ирана утверждало, что бомбардировка велась с вертолетов.

Вскоре Дональд Трамп разместил в своем твиттере сообщение с изображением американского флага без каких-либо комментариев. Уже через несколько минут, как пишет The New York Times, в аккаунтах иранских официальных лиц появились изображения флагов Ирана и обещания отомстить. Вскоре была официально подтверждена гибель Касема Сулеймани. Вместе с ним погиб Али Махди аль-Мухандис, руководивший шиитскими группировками в Ираке. США обвиняют Сулеймани в подготовке новых атак на американских дипломатов.

Протестующие перед посольством США в Ираке. Багдад, 1 января 2020 года Ahmad Al-Rubaye / AFP / Scanpix / LETA

Сулеймани отвечал за иранские спецоперации за рубежом и был одним из самых влиятельных людей в Иране

Генерал Касем Сулеймани был командующим сил «Аль-Кудс» — подразделения, ответственного за проведение разведывательных и вооруженных спецопераций за рубежом в составе иранского . Он родился в 1957 году и сделал военную карьеру вслед за победой в Иране исламской революции 1979 года. Вскоре после нее между Ираном и соседним Ираком разгорелась война, в ходе которой Сулеймани командовал собственным отрядом, показал себя как умелый тактик и проявил личную храбрость. После войны он руководил борьбой с наркотрафиком на границе с Афганистаном.

В конце 1990-х он стал командующим «Аль-Кудс», и в первые месяцы американского вторжения в Афганистан, начавшегося после террористической атаки 11 сентября 2001 года, помогал США с определением военных целей в этой стране (шиитский Иран и правившее в Афганистане суннитское движение «Талибан» враждовали между собой). Впоследствии, однако, американо-иранские отношения резко ухудшились, и Госдепартамент США возложил на Сулеймани ответственность за гибель нескольких сотен американских солдат в ходе свержения режима Саддама Хусейна в Ираке.

Считается, что Сулеймани лично помогал Башару Асаду в первые месяцы гражданской войны в Сирии, когда сирийский режим был на грани краха. Он активно участвовал также в борьбе против «Исламского государства», не дав исламистам добиться стратегических целей в провинции Мосул, защищая от них иракский Курдистан, а также разработав операцию по освобождению города Тикрит.

«Он сражался всю жизнь, солдаты любили его. Это спокойный, харизматичный парень, стратегический гений и способный тактик», — сказал CNN американский генерал-лейтенант Марк Хертлинг.

В то же время США подозревают «Аль-Кудс» в организации ряда террористических атак в послевоенном Ираке, в покушении на убийство посла Саудовской Аравии в Вашингтоне в 2011 году и даже во вмешательстве в конфликт власти и оппозиции в Венесуэле на стороне Уго Чавеса.

Влияние Сулеймани в самом Иране также велико. Еще в 1999 году он был среди офицеров, которые требовали от тогдашнего президента Мохаммада Хатами жестко расправиться с тогдашними оппозиционными выступлениями, намекая, что, в противном случае, военные могут взять власть в свои руки. Считается, что Сулеймани был близок к верховному лидеру Ирана аятолле Хаменеи, а 2016 году рассматривался как возможный кандидат на пост президента от консерваторов. Как пишет The Guardian, многие считали генерала вторым после Хаменеи человеком в Иране, в реальности более влиятельным, чем действующий президент Хасан Рухани. Именно его усилиями, считает британская газета, Иран добился резкого увеличения своего влияния в регионе.

Буш и Обама не убивали Сулеймани, потому что боялись войны. В администрации Трампа надеются, что Иран станет сговорчивее

Гибель Сулеймани может повлиять на целый ряд драматических процессов, идущих в регионе и вокруг него. Отношения США и Ирана ухудшались на протяжении всего 2019 года, после того как администрация Трампа объявила о выходе из с Тегераном и возобновлении санкций. Летом прошлого года это привело к и чуть не закончилось полноценным вооруженным конфликтом после того, как иранские ВВС сбили американский беспилотник — тогда Трамп отменил ответный удар в последний момент. Менее чем через два месяца с поста советника по нацбезопасности президента США был уволен Джон Болтон, считавшийся сторонником самой жесткой линии в отношении Ирана. Однако в конце года напряженность между двумя странами снова выросла.

Это произошло на фоне массовых беспорядков в Ираке, которые со временем приобрели все более отчетливый антииранский оттенок. Против влияния Тегерана в этой стране выступают представители суннитского меньшинства, а также те, кто опасается, что Иран втянет их в большую региональную войну. В самом Иране, на фоне ухудшения экономической ситуации, также произошли беспорядки, самые крупные по числу жертв за все годы исламского режима. Риск большого вооруженного конфликта может изменить внутриполитическую динамику внутри этих стран.

На этом фоне убийство Сулеймани было неоднозначно воспринято в самих США. Как заявил бывший вице-президент Джо Байден, который остается наиболее вероятным кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах этого года, никто из американцев не будет скорбеть по генералу, но Трамп «бросил динамит в пороховую бочку» и теперь должен разъяснить американцам свою стратегию.

«Трудно представить, что Иран не ответит в крайне агрессивной манере», — сказал в интервью NYT руководитель экспертного центра Международная кризисная группа Роберт Мэлли. Как пишут американские СМИ, предшественники Трампа, Барак Обама и Джордж Буш — младший, не рискнули пойти на убийство Сулеймани именно из-за опасений войны с Ираном.

Другие политики-демократы поставили под сомнение законность действий Трампа, не получившего одобрение на убийство Сулеймани со стороны Конгресса, в работе которого сейчас перерыв. Между тем после возобновления заседаний Сенат начнет рассматривать дело против Трампа, которому Палата представителей Конгресса объявила импичмент, в том числе, в связи с обвинениями в злоупотреблении президентскими полномочиями.

Верховный лидер Ирана Хаменеи уже объявил, что после трехдневного траура по Сулеймани его страна нанесет «сокрушительный удар» по США и всем тем, кто несет ответственность за его гибель. В то же время в администрации Трампа, как отмечают NYT, наоборот, рассчитывают на то, что демонстрация силы со стороны США покажет Ирану, что его провокационные действия не останутся безнаказанными. По мнению советников президента, Трамп ранее «послал слишком много сигналов о том, что он не хочет войны».

Госдепартамент США уже призвал американцев немедленно покинуть Ирак «из-за напряженной ситуации в регионе». Ответных действий со стороны Ирана опасается и Израиль — один из основных союзников американцев в регионе, — власти которого уже закрыли несколько туристических точек в регионах, находящихся в наибольшей опасности.

На фоне новостей из Ирака резко поднялась цена на нефть. На европейской бирже The ICE баррель нефти сорта Brent подорожал более чем на 4%, до 69,12 доллара. Также более чем на 4% подорожала и американская нефть WTI, баррель которой стоит 63,75 доллара.

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Дмитрий Карцев