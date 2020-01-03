Госдепартамент США призвал американцев немедленно покинуть Ирак «из-за напряженной ситуации в регионе»

Внешнеполитическое ведомство США настоятельно рекомендовало американским гражданам немедленно покинуть Ирак «из-за напряженной ситуации в регионе».

Госдепартамент в заявлении, опубликованном в твиттере, напомнил, что посольство США в Багдаде 31 декабря подверглось «нападению вооруженных группировок, поддерживаемых Ираном».

Рекомендацию американцам покинуть Ирак Госдепартамент опубликовал через несколько часов после того, как в Багдаде в результате авиаудара, нанесенного ВВС США, был убит командующий спецподразделением иранского Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. «Аль-Кудс» специализируется на проведении операций за рубежом. Приказ об операции против Сулеймани отдал лично президент США Дональд Трамп. Власти Ирана назвали убийство Сулеймани актом терроризма и пообещали «сурово отомстить» за него.