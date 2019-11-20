Из-за протестов против повышения цен на бензин в Иране погибли около 200 человек. Жители жгут банки, власти полностью отключили интернет

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В Иране при жестком подавлении акций протеста, продолжающихся уже несколько дней, погибли по меньшей мере 106 человек в 21 городе, сообщает Amnesty International. «Би-би-си» со ссылкой на «неофициальные сообщения из различных источников» пишет, что за последние пять дней в стране погибли около 200 человек и три тысячи получили ранения. Протесты возникли из-за резкого повышения цен на бензин на фоне сложной экономической ситуации, связанной в том числе с санкциями США против Ирана. Власти ответили на протесты тотальным отключением интернета в стране, которое длится уже несколько суток.

Власти Ирана вдвое повысили цены на бензин, объяснив, что это «принесет пользу иранскому народу»

Поводом для протестов стало введение новых квот и резкое повышение цен на бензин: теперь владельцы частных автомобилей в Иране смогут в рамках квоты приобрести 60 литров бензина в месяц, при этом цена на него выросла с 10 до 15 тысяч иранских риалов (порядка 12 центов США по рыночному курсу). Бензин сверх квоты иранцам будут продавать уже по 30 тысяч риалов. Глава иранской Организации управления и планирования Мохаммад Бакер Нобахт сообщил, что доходы от повышения цен будут направлены на финансирование дополнительных субсидий для 18 миллионов иранских семей. А президент страны Хассан Рухани заявил, что повышение цен на бензин «пойдет на пользу иранскому народу, особенно тем, кто переживает экономические трудности», сообщал правительственный ресурс Press TV.

Иран владеет одними из крупнейших запасов нефти в мире, но из-за проблем с ее переработкой вынужден импортировать бензин в страну. Проблемы усугубляются американскими санкциями: в ноябре 2018 года США запретили торговлю иранской нефтью и нефтепродуктами, продажу стране авиатехники, использование портов и кораблей Ирана в коммерческих целях, а также расчеты с иранскими финансовыми институтами, включая Центробанк. При этом министр нефти Ирана Бижан Зангане в начале 2019 года заявил, что страна больше не испытывает дефицита в бензине и не нуждается в его импорте, который прекратился с осени 2018 года, сообщало РИА Новости.

Массовые протесты охватили сотню населенных пунктов. Власти называют их насильственными, обвиняя в этом США и оппозицию

Протесты против повышения цен начались почти сразу, охватив к 17 ноября примерно 100 населенных пунктов. Amnesty International утверждает, что по протестующим стреляли снайперы с крыш домов и, по крайней мере в одном случае, с вертолета.

В стране были подожжены по меньшей мере 100 банков и 57 магазинов, около 1000 человек арестованы, приводит «Би-би-си» данные иранского проправительственного агентства Fars. Власти также заявили об убийстве начальника полиции провинции Керманшах, где протесты приобрели особенно ожесточенный характер. «Би-би-си» в свою очередь опубликовало видеозапись, на которой несколько полицейских стреляют по протестующим в столице этой провинции.

По заявлению иранских властей, беспорядки, устроенные «оппортунистическими элементами», подпитывают США, сторонники свергнутой в ходе исламской революции монархии, а также оппозиционная Организация моджахедов иранского народа. Агентство Fars распространило видеозапись, призванную подтвердить насильственный характер протестов. А духовный лидер страны аятолла Хаменеи приветствовал «эффективное противостояние Ирана вражеским заговорам, направленными на разжигание беспорядков в стране».

В Иране полностью отключили интернет. Что именно там происходит, точно неизвестно

После начала протестов в стране заблокировали сообщение с внешним миром. Министр связи Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что правительство приказало отключить связь 16 ноября, и пообещал, что «скоро» подключение к интернету восстановят, сообщает CNN со ссылкой на публикацию на Press TV. При этом с самого иранского сайта сообщение позже удалили.

По подсчетам наблюдателей из некоммерческой организации NetBlocks, которая отслеживает нарушение работы глобальной сети, интернет в стране почти полностью отключен уже более 75 часов.

Это самое масштабное отключение интернета из всех, когда-либо зафиксированных NetBlocks, заявил в разговоре с CNN исследователь сетевой безопасности в нью-йоркском Центре по правам человека в Иране Амир Рашиди. «В декабре 2017 года и январе 2018 года в Иране проходили но как только [мессенджер] Telegram был отключен, протесты по большей части утихли, потому что люди потеряли связь друг с другом», — добавил он.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало Иран восстановить связь и «обеспечить поступление достоверной информации о происходящем». В ООН подтвердили, что по поступающим данным, в результате стрельбы по протестующим число погибших исчисляется «двузначными цифрами». Представитель иранских властей в свою очередь заявил, что в понедельник ситуация начала «успокаиваться».

Петр Лохов