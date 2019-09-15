США обвинили Иран в атаках на нефтяные объекты Saudi Aramco. Ранее ответственность на себя взяли йеменские повстанцы

Ответственность за атаку на объекты компании Saudi Aramco несет Иран, заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео.

«На фоне всех призывов к деэскалации Иран предпринял беспрецедентную атаку на мировые энергетические поставки. Нет никаких доказательств того, что атаки были совершены из Йемена», — написал он.

Он также отметил, что США и их союзники сделают все возможное, чтобы «Иран понес ответственность за свою агрессию».

Сенатор Линдси Грэм, в свою очередь, предложил рассмотреть вопрос о нанесении ударов по нефтяным объектам в Иране.

В результате атаки беспилотников, проведенной вечером 14 сентября, добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась на 5 миллионов баррелей в сутки. Это примерно 5% всей добываемой в мире нефти.

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