Беспилотники йеменских повстанцев совершили крупнейшую за 10 лет атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Добыча нефти в стране сократилась вдвое

Два объекта нефтяной компании Saudi Aramco атаковали беспилотники, сообщило министерство внутренних дел Саудовской Аравии. Речь идет о втором по величине в стране месторождении Хураис и о нефтеперерабатывающем заводе на месторождении Абкаик. Saudi Aramco называет его самым большим в мире заводом по и крупнейшим из своих НПЗ. Там могут перерабатывать до семи миллионов баррелей сырья в сутки.

Атака вызвала пожары. Информации о пострадавших нет. Беспилотники со взрывчаткой атаковали объекты Saudi Aramco ночью 14 сентября; к утру саудовские власти сообщили, что огонь удалось взять под контроль. Канал Al-Arabiya сообщил, что при пожарах никто не получил серьезных травм, но официальных данных о пострадавших нет. Reuters со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что возле НПЗ в Абкаике находилось около 15 машин скорой помощи.

Ответственность за нападение взяли из Йемена. Они заявили, что при атаке было использовано 10 беспилотников и что она стала ответом на участие Саудовской Аравии в йеменском вооруженном конфликте. Ранее хуситы по меньшей мере дважды атаковали нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Последнее нападение произошло в августе. Оно вызвало пожар на месторождении Шейба, также принадлежащее Saudi Aramco, но не повлияло на добычу нефти. Как пишет Bloomberg, нынешняя атака на нефтяные месторождения Саудовской Аравии стала крупнейшей за последние 10 лет (раньше их атаковала, например, «Аль-Каеда»).

После атаки добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась вдвое, утверждают источники Bloomberg и Reuters. По словам собеседников обоих агентств, Saudi Aramco после атаки сократила добычу на пять миллионов баррелей. Это около 50% суточной добычи нефти в Саудовской Аварии и около 5% — в мире. При этом, по данным Bloomberg, производство может быть полностью восстановлено в течение 48 часов. Источники Reuters заявили, что атака повлияла и на объем экспорта нефти, но конкретных цифр не не назвали. На мировых ценах на нефть инцидент пока не отразился, так как в выходные торги на биржах не проводятся.

Saudi Aramco — крупнейший продавец нефти в мире. Это государственная компания Саудовской Аравии, которая в 2018 году была признана самой прибыльной в мире. Чистая прибыль Saudi Aramco составила 111 миллиардов долларов. Это больше, чем показатели Apple, Google и ExxonMobil вместе взятых. Saudi Aramco пока не присутствует на бирже; компания планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в ближайшее время. По данным Bloomberg, это может произойти уже в ноябре.

Хуситов поддерживает Иран, на который Саудовская Аравия и США возлагают ответственность за нападения на танкеры в Персидском заливе в последние месяцы. Атаки происходили в мае и июне, их целями были корабли из Саудовской Аравии и других стран. Нападения стали происходить вскоре после того, как США вышли из и возобновили санкции против Ирана.

Ольга Корелина