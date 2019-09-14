На крупнейшем заводе нефтяной компании Saudi Aramco произошел пожар. Причиной стала атака беспилотников

В Саудовской Аравии произошли пожары на двух объектах нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает телеканал Al-Arabiya.

Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе на месторождении Абкаик (Saudi Aramco называет его крупнейшим из своих НПЗ и крупнейшим в мире заводом по сырой нефти), а также о предприятии по добыче нефти на месторождении Хураис.

По информации Al-Arabiya, на месте происшествия были слышны выстрелы; также сообщалось о взрывах. На данный момент огонь на обоих предприятиях взят под контроль. При пожарах никто не получил серьезных травм, утверждает телеканал.

Пожары стали результатом атаки беспилотников, пишет Saudi Press Agency со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Саудовской Аравии. Он не уточнил, кто мог совершить атаку. Ранее нефтяные объекты в Саудовской Аравии с помощью дронов неоднократно атаковали йеменские повстанцы-хуситы.

Обновлено. Хуситы взяли на себя ответственность за удар по объектам Saudi Aramco.

Saudi Aramco — государственная нефтяная компания Саудовской Аравии. В 2018 году она стала самой прибыльной компанией в мире. Чистая прибыль Saudi Aramco составила 111 миллиардов долларов. Это больше, чем показатели Apple, Google и ExxonMobil вместе взятых.