В Иране заблокировали Telegram и Instagram

В Иране, где с 28 декабря продолжаются протесты, заблокированы мессенджер Telegram и соцсеть Instagram.

Власти объяснили это решение необходимостью «поддержания мира и безопасности граждан», передает Associated Press сообщение государственного телевидения. По словам источника, процитированного на ТВ, решение было принято Высшим советом национальной безопасности Ирана и является временным.

По неподтвержденным сообщениям, во многих иранских городах также ограничен доступ к интернету.

Основатель Telegram Павел Дуров связал блокировку с «публичным отказом» компании заблокировать каналы, которые используются протестующими.

Iranian authorities are blocking access to Telegram for the majority of Iranians after our public refusal to shut down https://t.co/9E4kXZYcP9 and other peacefully protesting channels. — Pavel Durov (@durov) December 31, 2017

Речь идет в том числе о канале Sedaie Mardom, который был создан изданием Amad News после блокировки их основного канала, в котором появились инструкции по применению «коктейлей Молотова». Тот канал, у которого было 1,4 миллиона подписчиков, был заблокирован Telegram после жалобы иранского министра коммуникаций. У нового канала на момент публикации новости более 820 тысяч подписчиков.