В Иране заблокировали Telegram и Instagram

Associated Press
14:06, 31 декабря 2017
Надежный источник

В Иране, где с 28 декабря продолжаются протесты, заблокированы мессенджер Telegram и соцсеть Instagram.

Власти объяснили это решение необходимостью «поддержания мира и безопасности граждан», передает Associated Press сообщение государственного телевидения. По словам источника, процитированного на ТВ, решение было принято Высшим советом национальной безопасности Ирана и является временным.

По неподтвержденным сообщениям, во многих иранских городах также ограничен доступ к интернету.

Основатель Telegram Павел Дуров связал блокировку с «публичным отказом» компании заблокировать каналы, которые используются протестующими. 

Речь идет в том числе о канале Sedaie Mardom, который был создан изданием Amad News после блокировки их основного канала, в котором появились инструкции по применению «коктейлей Молотова». Тот канал, у которого было 1,4 миллиона подписчиков, был заблокирован Telegram после жалобы иранского министра коммуникаций. У нового канала на момент публикации новости более 820 тысяч подписчиков.

В Иране с 28 декабря продолжаются протесты, поводом для которых стал рост цен и падение уровня жизни. Протестующие также выступают против участия Ирана в конфликтах за рубежом и скандируют лозунги против аятоллы Али Хаменеи. Протесты сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками.
В ходе протестов погибли по меньшей мере два человека. В соцсетях распространялась информация, что они были убиты полицейскими. Власти возложили ответственность за случившееся на «иностранных агентов».
Телеграм — одно из главных средств связи в Иране, где заблокированы основные западные соцсети. По имеющимся данным, им пользуются около 40 миллионов человек, то есть примерно половина населения страны. В июне 2016 года на мессенджер приходилось 40% всего интернет-трафика в Иране.
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