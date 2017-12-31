Telegram заблокировал иранский канал с миллионом подписчиков после жалобы министра на призывы к насилию

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Мессенджер Telegram заблокировал канал amadnews, который использовался протестующими в Иране. Об этом сообщил основатель компании Павел Дуров.

По его словам, канал был закрыт за нарушение правил, запрещающих призывы к насилию — в канале были опубликованы советы по использованию «коктейлей Молотова» против полиции. Также были заблокированы существовавшие на момент нарушения «зеркала» канала; новые «зеркала», по словам Дурова, блокироваться не будут.

A Telegram channel (amadnews) started to instruct their subscribers to use Molotov cocktails against police and got suspended due to our "no calls for violence" rule. Be careful – there are lines one shouldn't cross. Similar case from October – https://t.co/OWQFBLywjr — Pavel Durov (@durov) December 30, 2017

Судя по копии из кэша гугла, сделанной 30 декабря, у канала было более 1,4 миллиона подписчиков.

Канал был заблокирован после того, как к Дурову публично обратился в твиттере министр коммуникаций Ирана Азари Джахроми. Министр написал про некий канал с призывами к использованию «коктейлей Молотова» и вооруженному восстанию и потребовал «остановить подобные призывы через телеграм».

@Durov: A Telegram channel is encouraging hateful conduct, use of Molotov cocktails, armed uprising, and social unrest. NOW is the time to stop such encouragements via Telegram. — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) December 30, 2017

В ответ на критику этого решения, в том числе со стороны бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена, Дуров написал, что мессенджер блокирует каналы только за нарушения «очень простых правил пользования — никаких публичных призывов к насилию, никакого порно и никакого нарушения авторских прав». «Тысячи оппозиционных каналов процветают в телеграме, и нам все равно, что местные политики об этом говорят», — сказал он.