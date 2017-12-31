В Иране в ходе протестов погибли два человека

В Иране в ходе протестов, которые продолжаются с 28 декабря, погибли люди. В городе Доруде в ночь на 31 декабря погибли два человека, сообщает Associated Press со ссылкой на местное агентство Mehr. Об их гибели, не уточняя причины случившегося, заявил представитель властей провинции Лорестан.

В соцсетях распространяются сообщения о том, что они были застрелены полицией, передает Reuters. На государственном телевидении ответственность за гибель людей, как сообщается, возложили на «иностранных агентов».

Акции протеста в Иране, поводом для которых стало снижение уровня жизни в стране и роста цен, начались 28 декабря в городе Мешхед и на следующий день распространились на другие города. Есть сообщения о столкновениях протестующих с полицией, попытках захвата административных зданий и поджогах. Сколько людей принимают участие в протестах, неизвестно.

В ходе протестов в стране началось ограничение доступа к мобильному интернету. Государственные СМИ сообщили о проведении проправительственных демонстраций в 1200 городах, передает Reuters.

В некоторых городах демонстранты скандируют лозунги против высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также выступают против военного вмешательства Ирана в конфликты в других странах, в том числе в Сирии.

Корпус стражей исламской революции пообещал ответить демонстрантам «железным кулаком», если протесты не прекратятся, передает «Би-би-си».

Angry protesters through away the Supreme leader of #Iran pictures across the country. pic.twitter.com/qPymYVc3pb — Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) December 30, 2017

Thousands of people in #Tehran are chanting: "Independence, Freedom, Iranian Republic" during protest against corrupted Shia clercis and authorities of Islamic regime of Iran. #IranProtests pic.twitter.com/g1lN0RB8GI — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) December 30, 2017

Protestors torching governor’s office in Khorramabad, Lorestan province. pic.twitter.com/YgaywZ5XqF — Amir Toumaj (@AmirToumaj) December 30, 2017