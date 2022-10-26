Война Двести сорок пятый день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 25 октября читайте здесь.

Главные новости:

В Днепре обломки российской ракеты упали на АЗС, по данным властей Украины, погибли два человека, в том числе беременная женщина.

Россия предупредила США о проведении учений ядерных сил «Гром».

Власти Украины сообщили о гибели десятков «кадыровцев» в результате удара ВСУ в Херсонской области.

Mercedes-Benz ушел с российского рынка. Концерн продал свой завод в Подмосковье.

Как выяснила «Медуза», в российских вузах появится официальная «идеологическая дисциплина» — аналог «научного коммунизма», который изучали в советские времена.

Испанская Inditex, владеющая брендами Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius, согласовала продажу своего российского подразделения Daher group.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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