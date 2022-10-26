Война Двести сорок пятый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 25 октября читайте здесь.
Главные новости:
- В Днепре обломки российской ракеты упали на АЗС, по данным властей Украины, погибли два человека, в том числе беременная женщина.
- Россия предупредила США о проведении учений ядерных сил «Гром».
- Власти Украины сообщили о гибели десятков «кадыровцев» в результате удара ВСУ в Херсонской области.
- Mercedes-Benz ушел с российского рынка. Концерн продал свой завод в Подмосковье.
- Как выяснила «Медуза», в российских вузах появится официальная «идеологическая дисциплина» — аналог «научного коммунизма», который изучали в советские времена.
- Испанская Inditex, владеющая брендами Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius, согласовала продажу своего российского подразделения Daher group.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Минобороны Великобритании — о войне в Украине
- 24 октября 2022 года губернатор Белгородской области России (так в оригинале, на самом деле о подрыве заявлял глава Брянской области — прим. «Медуза») объявил, что взрывное устройство повредило железную дорогу недалеко от деревни Новозыбково (на самом деле — возле города Новозыбков — прим. «Медуза»), примерно в 15 километрах от российско-белорусской границы. Эта линия является основным железнодорожным сообщением между Россией и южной Беларусью.
- Ответственность взяла на себя российская антивоенная группа «Остановите вагоны». С июня это по меньшей мере шестой случай саботажа на российской железнодорожной инфраструктуре, о котором заявляет антивоенная группа. Это часть более широкой тенденции нападений на железные дороги как в России, так и в Беларуси.
- Российские военные в основном полагаются на железнодорожный транспорт для развертывания сил в Украине, но при общей протяженности железных дорог в России более 33 тысяч километров, проходящих в основном, транзитом через изолированные районы, железнодорожную инфраструктуру очень сложно защитить от внешних угроз.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные источники, напрямую не вовлеченные в конфликт.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки подразделения ВСУ отбили атаки российских войск в районах населенных пунктов Иванград, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское и Терновая.
- Противник обстреливает позиции украинских войск вдоль линии фронта, осуществляет фортификационное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.
- За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и до 30 авиационных ударов, совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам подверглись более чем 40 населенных пунктов. Среди них — Днепр и Днепропетровская область, Приколотное в Харьковской области и Большая Александровка в Херсонской области.
- В Российской Федерации осуществляется поиск дополнительных источников восполнения боевых потерь. Продолжается работа с уволенными из-за ранения военнослужащими. Им предлагают пройти переобучение на учетные специальности, связанные с меньшим объемом физической нагрузки.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, включая Минобороны.
Российский бренд телефонов Inoi стал эстонским
Как сообщили источники газеты «Коммерсант», это произошло около месяца назад. Представитель бренда заявил, что компания «не дает комментарии в РФ, поскольку она эстонская».
Номинально уход российского бренда телефонов из страны происходит впервые, отметили опрошенные изданием эксперты. По их мнению, это связано с желанием сохранить зарубежных партнеров и поставки.
Бренд Inoi принадлежит бывшему совладельцу IT-дистрибутора VVP Group Сергею Фомину. VVP Group выступает официальным поставщиком бренда. Телефоны Inoi собираются в Китае. В продажах кнопочных телефонов в России доля бренда составляет 5,9%, а в смартфонах — менее 1%.
Российское правительство поддержало законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, воюющих в Украине, сообщает РИА Новости.
Статус ветерана боевых действий дает его обладателю ряд льгот, в том числе налоговых жилищных и транспортных.
В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников «спецоперации» в Украине. В июле — августе российские власти распространили статус ветерана боевых действий на врачей и гражданский персонал Вооруженных сил РФ, а также сотрудников ФСБ, которые принимают участие в войне. В августе МВД России собралось выдавать удостоверения ветерана боевых действий полицейским, которые участвуют в войне.
Росавиация вновь продлила запрет полетов в аэропорты центральной части и юга РФ
Режим запрета полетов, цитирует «Интерфакс» заявление Росавиации, будет действовать до 3 ноября.
Аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты остаются закрытыми с февраля, когда Россия начала вторжение в Украину.
Глава Днепропетровской области Валентин Резниченко опубликовал фото последствий пожара на АЗС, возникшего из-за российского ракетного обстрела вечером 25 октября. Он подтвердил данные о двух погибших и четырех раненых, добавив, что трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Также Резниченко сообщил об обстреле общины в Никопольском районе, после которого 600 домохозяйств остались без света из-за повреждения линии электропередачи.
Россия предупредила США о проведении учений ядерных сил «Гром»
Власти России уведомили министерство обороны США о том, что собираются провести учения стратегических ядерных сил «Гром», сообщил в ходе брифинга для прессы пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
США ожидают, что во время учений «Гром» Россия проведет испытательные пуски ракет, пишет Reuters. В прошлом Россия на учениях запускала межконтинентальные баллистические ракеты.
Mercedes-Benz ушел с российского рынка. Концерн продал свой завод в Подмосковье
Компания «Мерседес-Бенц мануфэкчуринг рус» (российская «дочка» немецкого автоконцерна Mercedes-Benz AG) продала свой завод по сборке легковых автомобилей в подмосковном Есипово дилерскому холдингу «Автодом» и вышла из российского бизнеса. Об этом пишут «Коммерсант» и «Ведомости» со ссылкой на источники на авторынке. Ожидается, что официальное заявление об уходе с российского рынка немецкий концерн сделает позже 26 октября.
«Радио Свободная Европа / Радио Свобода» объявлено в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
Украинские власти сообщили о падении обломков российской ракеты на автозаправку в Днепре. Погибли два человека, в том числе беременная женщина
Два человека погибли в результате пожара на автозаправочной станции в Днепре, возникшего вечером 25 октября из-за падения обломков российской ракеты.
Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его сведениям, погибли беременная женщина и оператор автомойки. Еще четыре человека госпитализированы с ранениями.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за всеми важными событиями, связанными с войной в Украине, которая идет уже 245 дней. Спасибо, что вы все это время с нами.