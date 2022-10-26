Глава аннексированной Херсонской области заявил, что на левый берег Днепра за неделю вывезли 70 тысяч человек

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Более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый, сообщил глава аннексированной части Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Крым-24».

«Тут статистику провести достаточно сложно. Она будет корректной в том случае, где четко ведется учет. Люди звонят в кол-центр, они говорят о том, что они хотят переправиться на левый берег. Но Херсон — это город на воде. У людей свои лодки, свои возможности. Но я уверен, что выехало более 70 тысяч за неделю, как стала организована переправа», — сказал Сальдо (цитата по ТАСС).

Сальдо добавил, что запрет на въезд на правый берег Днепра, введенный 19 октября на семь дней, будет продлен, «чтобы дать возможность большему количеству людей выйти из зоны возможных сражений».

В аннексированной части Херсонской области 19 октября начали «организованное перемещение» жителей на левый берег Днепра. К 22 октября представители администрации аннексированного региона заявили, что вывезли около 25 тысяч человек.

Владимир Сальдо ранее объяснял эвакуацию тем, что Украина готовит масштабное наступление и украинские силы якобы намерены разрушить дамбу Каховской ГЭС. Американский Институт изучения войны допускал, что Россия готовится повредить дамбу Каховской ГЭС и возложить ответственность на Украину. Президент Украины Владимир Зеленский при этом говорил, что российские военные заминировали дамбу Каховской ГЭС.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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