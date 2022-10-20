Зеленский заявил, что Россия готовит теракт на Каховской ГЭС

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Российские военные готовят теракт на Каховской ГЭС в Херсонской области, утверждает Владимир Зеленский.

«По нашей информации, агрегаты и дамба Каховской ГЭС заминированы российскими террористами», — заявил президент Украины в обращении к нации по итогам 239-го дня войны.

Ранее в четверг он говорил об этом же по видеосвязи на заседании Европейского совета в Брюсселе. По его словам, дамба Каховской ГЭС, контролируемой российской армией, удерживает объем около 18 миллионов кубических метров воды, и если ее взорвать, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон.

Зеленский призвал мировое сообщество превентивно отреагировать на возможный теракт и направить на гидроэлектростанцию международную наблюдательную миссию.

Подрыв дамбы будет означать масштабную катастрофу. Конечно, мы понимаем, что оккупантам безразлично, что будет с территорией Украины. Они этим терактом могут уничтожить, среди прочего, даже возможность поставки воды из Днепра в Крым. Северо-Крымский канал при разрушении дамбы Каховской ГЭС просто исчезнет. И если Россия готовит такой теракт, если она серьезно рассматривает и такой сценарий, то это означает, что террористы очень ясно осознают: им не удержать не только Херсон, но и весь юг нашей страны, в том числе и Крым.

Офіс Президента України

Американский Институт изучения войны в аналитическом обзоре за 19 октября писал, что Россия, вероятно, готовится повредить дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области и возложить ответственность за это на Украину. По мнению аналитиков, на это указывают заявления командующего российским вторжением генерала Сергея Суровикина, который обвинил Украину в подготовке применения запрещенных методов войны — ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и ракетно-артиллерийского удара по Херсону «без разбора целей».

19 октября Владимир Путин ввел военное положение в формально аннексированных регионах Украины, включая Херсонскую область. В тот же день там началась эвакуация. В Минобороны РФ заявили о наступлении ВСУ в Херсонской области и Донбассе. Генерал Суровикин сказал, что дальнейшие планы РФ в отношении Херсона будут зависеть от непростой военно-тактической ситуации. При этом он не исключил «принятия непростых решений».