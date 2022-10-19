Администрацию аннексированной Херсонской области эвакуируют. Местных жителей призывают уезжать Пророссийские власти заявили о начале нового наступления украинской армии

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Понтонная переправа через Днепр возле Херсона ТАСС

Власти аннексированной Херсонской области заявили о начале нового наступления украинской армии. ВСУ «перешли в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав. <…> До двух батальонов пехоты 128-й горно-штурмовой и танковый батальон 17-й бригады», сообщил замглавы администрации аннексированного региона Кирилл Стремоусов. «Врио губернатора» Владимир Сальдо заявил, что Херсон «сдавать никто не будет», однако при этом распорядился эвакуировать на Днепра все органы власти аннексированного региона. Мирным жителям Сальдо запретил въезжать на правобережную часть области в течение ближайших семи дней.

Жителей Херсона призывают уезжать из города. Утром 19 октября им массово рассылали СМС с предупреждением, что «будут обстрелы жилых кварталов ВСУ», и информацией о возможности организованно переехать на левый берег Днепра. Накануне Сальдо объявил, что жителей четырех муниципалитетов (но не Херсона) «организованно переместят» на левый берег и в Россию; по его словам, это может затронуть 50-60 тысяч человек. В соответствующей инструкции людей призвали взять с собой документы, деньги, гаджеты, аптечку и «минимальный запас продуктов на 2-3 дня». Неясно, можно ли будет отказаться от такой «эвакуации». По утверждению Сальдо, Херсон и окрестности города уже покинули до 40% жителей.

Правительство РФ пообещало квартиры в России всем жителям Херсонской области, которые захотят из нее уехать. Как заявил 18 октября вице-премьер Марат Хуснуллин, им предлагается жилищный сертификат, по которому они смогут «выбрать жилье в любом регионе» — как квартиру со вторичного рынка, так и новую. Денежный номинал сертификата будет выдаваться исходя из среднероссийского норматива в 83,4 тысячи рублей за квадратный метр. По словам Хуснуллина, власти РФ на бюджетные деньги обеспечат жителям Херсонской области «само проживание до момента, пока они не выберут квартиру», и единовременную компенсацию за утерянное имущество.

Командующий российским вторжением Сергей Суровикин признал, что обстановка на херсонском направлении «весьма непростая». В интервью российским государственным СМИ, опубликованном вечером 18 октября, он обвинил Украину в подготовке применения запрещенных методов войны — ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и ракетно-артиллерийского удара по Херсону «без разбора целей». «Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации», — сказал Суровихин, не исключив «принятия непростых решений».

Украина никак не комментирует наступление. В сводках Генштаба ВСУ, которые ежедневно выходят утром и вечером, Херсонская область в последние дни практически не упоминалась (утром 19 октября сообщалось лишь о том, что россияне перебрасывают дополнительные силы в некоторые населенные пункты региона). Представители администрации президента Украины также никак не высказываются по поводу наступления. В свою очередь, глава Николаевской области Виталий Ким предположил, что российские войска готовят провокацию. «Зная русскую тактику, и что они копают укрепления в районе под ствольную артиллерию в аккурат, чтобы бить по Херсону, у меня ощущение, что русские готовятся бить по Херсону», — заявил он.

Херсон — единственный областной центр, который Россия смогла захватить с начала войны. Также это единственный крупный населенный пункт, удерживаемый российскими войсками на правом берегу Днепра. Если российские войска потеряют Херсон, то это будет означать невозможность захвата Николаева и Одессы, поскольку нужно будет снова форсировать Днепр, который в этом районе имеет ширину не менее 500 метров. В начале войны Россия смогла сделать это, воспользовавшись неподготовленностью обороны ВСУ (власти Украины расследуют версию предательства в рядах армии и спецслужб). Под контроль российских военных попали три моста через Днепр, но с конца лета они неоднократно подвергались обстрелам и были повреждены. Сейчас российская армия пытается снабжать свою группировку на правом берегу с помощью паромов.

Пожалуйста, относитесь с осторожностью к высказываниям официальных лиц с любой стороны конфликта. В условиях войны это может быть сознательной дезинформацией.