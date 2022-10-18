В правительстве РФ пообещали сертификаты на квартиры жителям Херсона, которые захотят его покинуть

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Все жители Херсона, желающие переехать в регионы России, получат жилищный сертификат. Об этом заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, по этому сертификату жители Херсона смогут «выбрать жилье в любом регионе». Это может быть как новая квартира, так и квартира со вторичного рынка.

Хуснуллин уточнил, что сертификаты будут выдавать исходя из среднероссийского норматива в 83,4 тысячи рублей за квадратный метр. Одиноким людям будут давать сертификат из расчета 33 квадратных метров, семьям из двух человек — не менее 42 квадратных метрах, от трех человек — по 18 квадратных метров на человека.

«Также мы поможем людям с переездом в пункт временного проживания и обеспечим само проживание до момента, пока они не выберут квартиру», — написал Хуснуллин в телеграме.

Вице-премьер отметил, что правительство РФ также предоставит «определенную помощь» в качестве компенсации за утерянное имущество.

В середине октября власти аннексированной Херсонской области предложили всем желающим выехать из нее «на отдых» в связи с украинскими обстрелами. При этом они подчеркивали, что это не является эвакуацией и никакой угрозы полномасштабного наступления нет.

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