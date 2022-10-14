Жителей аннексированной Херсонской области готовятся отправить «на отдых» в регионы России Одновременно им говорят, что «никакой эвакуации нет» и на фронте «никто не отступает»

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Сергей Мальгавко / ТАСС

В Херсонской области Украины, которая частично контролируется Россией и была формально аннексирована Москвой в начале октября, уже несколько дней говорят об отправке гражданского населения в регионы России.

Сообщение об открытии горячей линии для желающих выехать «на отдых» из Херсонской области появилось 8 октября. 13 октября глава назначенной РФ администрации области попросил у руководства России помощи с организацией «выезда херсонских семей в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учебы». Он объяснил такую необходимость «ежедневными ракетными ударами» со стороны Украины, якобы направленными на «гостиницы, жилые дома, рынки, там, где много мирного населения».

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что правительство РФ откликнется на просьбу Сальдо. «Мы будем полностью содействовать администрации Херсонской области в размещении жителей региона в других субъектах Российской Федерации, обеспечим всех бесплатным проживанием и всем необходимым, а тех, кто примет решение остаться на новом месте на постоянной основе, обеспечим жильем», — заявил он.

14 октября заместитель Сальдо заявил, что «присутствие большого количества гражданского населения затрудняет маневренность военных». По его словам, «гуманитарные поездки на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию» имеет смысл делать «во время зачистки территории [региона] от укронацистов и западных наемников» — во избежание жертв среди мирных жителей.

«Русские солдаты не будут прикрываться мирными [жителями], как это делали нацисты. солдаты не смогут дать отпор, если укронацистам удастся зайти в тот или иной населенный пункт, поэтому не нужно мешать армии, и мирное население должно быть на безопасном расстоянии от боевых действий», — заявил он.

При этом днем ранее Стремоусов подчеркивал, что «нет никакой эвакуации» и «никто не отступает».

Реальный масштаб кампании по отправке жителей Херсонской области в регионы России неясен. 14 октября Владимир Сальдо заявил, что о желании выехать заявили 350 человек.

Власти Украины объявили о контрнаступлении в Херсонской области, захваченной Россией в первые недели войны, еще летом. Несколько недель боевые действия в основном заключались в артиллерийских и ракетных обстрелах, в том числе ударах по переправам через Днепр, необходимым для снабжения российской группировки на правом берегу, где расположен сам Херсон (основная часть захваченных РФ украинских земель находится на левом берегу). В результате снабжение российских войск сейчас осуществляется по временным переправам у дамбы в Новой Каховке и паромами под Херсоном (оба варианта имеют низкую пропускную способность).

В конце августа украинские войска перешли в наступление на правом берегу Днепра и понесли большие потери; затем основные события на фронте развернулись в Харьковской области, которую Украине удалось в течение сентября освободить практически полностью. В начале октября — на фоне аннексии оккупированных регионов Россией — ВСУ возобновили наступление в Херсонской области, освободив несколько десятков населенных пунктов к северо-востоку от Херсона. В последнюю неделю наступление в регионе замедлилось.

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