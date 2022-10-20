Институт изучения войны: Россия, вероятно, хочет повредить дамбу Каховской ГЭС и возложить ответственность на Украину

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Россия, вероятно, готовится повредить дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области и возложить ответственность на Украину, сказано в новом обзоре американского Института изучения войны ( ) о ходе войны в Украине.

По мнению авторов обзора, на это указывают недавние заявления командующего «специальной военной операцией» генерала Сергея Суровикина и главы администрации аннексированной части региона Владимира Сальдо о том, что Украина якобы готовится разрушить плотину и тем самым вызвать затопление близлежащих территорий.

В ISW считают, что Россия хочет подготовить информационную почву, чтобы после повреждения дамбы обвинить Украину в гибели людей и разрушениях, которые станут следствием этого шага.

Российские военные могут считать, что повреждение дамбы может прикрыть их отступление с правого берега Днепра, а также сорвать или замедлить украинское продвижение через реку. <…> Кремль может попытаться использовать такую «атаку под чужим флагом», чтобы затмить новости о третьем унизительном отступлении российских сил.

В середине октября власти формально аннексированной Россией Херсонской области заявили об эвакуации жителей нескольких районов на правом берегу Днепра, где идет наступление ВСУ, а также призвали жителей Херсона покинуть город.

Над дамбой Каховской ГЭС проходят автомобильный и железнодорожный мосты. Они неоднократно подвергалась ударам ВСУ — как и другие мосты через Днепр в Херсонской области. С помощью этих обстрелов украинские военные нарушили снабжение российских войск на правом берегу.

В ходе войны в Украине Москва и Киев регулярно возлагают друг на друга ответственность за совершение обстрелов. Такое происходит, в частности, после ударов по территории Запорожской АЭС, а также после обстрелов с большим количеством жертв среди мирных жителей.